Hahaha.. Gara-gara Om Telolet Om, Mario Balotelli di Bully Nitizen

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Demam ‘Om Telolet Om’ harus diakui memang melanda hingga ke penjuru dunia. Bukan saja para selebritas dan musisi dunia yang akhirnya terjangkiti demam ini, tapi juga jagat sepakbola.

Namun tidak demikian halnya dengan striker kontroversi asal Italia Mario Balotelli. Ia sepertinya cukup kesal berkenaan ‘virus’ Om Telolet Om ini.

Ia pun lantas ber-cuit melalui akun twitter miliknya. Saking ingin tahunya si Super Mario ini, sampai-sampai ia pun mengumpat.

“What the h*ll is “om telolet om”? cuitnya di akun twitter miliknya @FinallyMario.

Ia memang akhirnya mendapat penjelasan dari pemilik akun @FinallyKais dan ratusan pemilik akun lainnya.

Tapi, tak sedikit pula yang akhirnya mem-bully-nya. Seperti pemilik akun @nellyweather yang dengan keras menyinggung karir sepakbolanya.

“@FinallyMario It just means “you’re wasting your career lad”

Atau seperti pemilik akun @Afif_Max yang malah membalas dengan kiriman foto Balo kala masih berseragam Manchester City dengan kaus yang bertuliskan ‘Om Telolet Om’

Owalah Balo…Balo…

(ruh/pj1)