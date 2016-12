Jika Ingin Juara, Arsenal Harus Depak Arsene Wenger

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Arsenal diyakini bakal sulit meraih gelar juara Liga Primer Inggri musim ini. Penyebabnya tidak lain karena keberadaan pelatihnya, Arsene Wenger.

Hal itu diungkapkan pundit football Inggris Alan Smith yang menyebut bahwa pelatih Prancis itu sudah kesulitan untuk membangun atmosfer kondusifitas di dalam tim.

“Saat jeda, ketika saya bermain dengan Tony (Adams), kami kerap bergembira besama untuk meluapkan kegembiraan,” terang Smith dilansir Skysports.

Sayangnya, hal itu sangat tidak disukai Wenger yang lantas mendamprat semua pemain di ruang ganti.

“Wenger tidak suka hal seperti itu. Lalu dia marah-marah di ruang ganti,” bebernya.

Smith menilai, apa yang dimiliki Arsenal saat ini sejatinya sudah cukup untuk membawa Meriam London mengulang puncak kejayaanya.

“Ketika tantangan di depan mata, kadang kita ingin sedikit melepas ketegangan. Tapi itu tidak pernah terjadi di bawah Wenger,” ungkapnya.

Hal lain yang mendasari penilaian eks pemain The Three Lions itu adalah penampilan The Gunners yang tak konsiten dalam setiap laga yang dijalani.

“Mereka memiliki begitu banyak pemain bagus dan mampu menyapu tim mana pun. Tapi mereka gagal di pertandingan-pertandingan itu dan saya pikir mereka akan kembali gagal dalam persaingan gelar,” pungkasnya.

Setelah tumbang di laga perdana, lalu impresif di laga-laga selanjut, kini Meriam London itu pun kembali melempem dan menuai hasil negatif.

Alhasil, mereka kini terpaut selisih hingga 9 angka dari Chelsea yang berada di puncak klasemen sementara Liga Inggris.

Padahal, skuad Wenger itu sebelumnya menempel ketat di posisi dua klasemen dan meninggalkan pesaing utama seperti Liverpool, Chelsea, Manchester United dan Tottenham Hotspurs. (Fajar/pojoksatu)