Keren! “Om Telolet Om” jadi Bintang Tamu Spesial Pesta di Miami

FAJAR.CO.ID, MIAMI – Meski tidak sedahsyat sehari sebelumnya, demam telolet belum berhenti kemarin (22/12). Tren yang berawal dari tiruan bunyi klakson bus itu benar-benar menghebohkan dunia setelah sejumlah musisi top EDM dan DJ ternama berbondong-bondong men-spam kalimat Om Telolet Om di akun media sosialnya.

Yang terbaru, Live in Color, paint party terbesar di Amerika Serikat, bahkan mengonfirmasi Om Telolet Om sebagai bintang tamu spesial di pesta di Miami pada 28 Januari 2017. ’’Kami lupa mengumumkan, secret headliners #LICMiami adalah… OM TELOLET OM,’’ tulis panitia penyelenggara di akun Twitter-nya. Para telolet tersebut adalah sebutan yang mereka sematkan kepada tiga DJ pengisi acara, yakni Diplo, Carnage, dan Marshmello.

Penyedia layanan musik Spotify Indonesia dan Vevo ikut memopulerkan ujaran tersebut. Akun Twitter Spotify Indonesia menyatakan bahwa 2016 tidak lengkap kalau tidak ada musik telolet. ’’Ayo, bikin hal itu terwujud, guys. DJ Snake, Zedd, Coldplay, Marshmello, apa kalian mendengar kami?’’ cuit akun tersebut dengan men-tag keempat musisi.

Bintang The Fault in Our Stars Ansel Elgort juga tertular demam telolet. Dia mengunggah cuitan Om Telolet Om lengkap dengan emoji bus. ’’Saya harus melakukannya. Kadang-kadang saya mencintai tren di internet,’’ tulisnya.

Negeri asal K-pop, Korea Selatan, ikut terdampak. Setelah DJ cantik Soda mengunggah remixsingkat telolet, giliran eks personel Running Man Kang Gary. Di Instagram, dia mem-postingulang telolet garapan DJ Skrillex dan Dillon Francis. Sulli dan vokalis FT Island Lee Hong-ki mengunggah foto dengan caption Om Telolet Om pada Rabu malam (21/12).

Personel Super Junior asal Tiongkok, Henry, juga terbawa. Dia mengunggah ulang video meme yang diedit fansnya. Dalam video, saksofon yang ditiup Henry berbunyi mirip klakson bus. ’’#omteloletom #om #telolet apa ini?’’ tulisnya dalam bahasa Indonesia. Yesung, rekan segrup Henry, yang penasaran ikut mengunggah foto dengan caption serupa.

Namun, tidak semua senang dengan keriangan sederhana tersebut. Spamming Om Telolet Om di kolom komentar akun selebriti itu justru mengganggu Dean. Musisi R&B Korea Selatan tersebut melarang fansnya menulis segala tentang telolet di akun Instagram-nya. ’’Berhenti menulis telolet,’’ tegas Dean dalam aksara hangul. (Fajar/JPG)