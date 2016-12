Lagu Anggun Terkabul, Akhirnya Salju Turun di Gurun Sahara

FAJAR.CO.ID – PERNAH dengar doa Anggun C. Sasmi di lagu Snow on the Sahara yang menjadi hit internasional perdananya pada 1997? Terkabul…

Awal pekan ini salju benar-benar turun di Gurun Sahara.

Itu merupakan salju pertama yang menyejukkan padang pasir terluas di dunia tersebut sejak 37 tahun terakhir.

Senin (19/12) salju turun di Kota Ain Sefra yang terletak pada ketinggian sekitar 1.078 meter di atas permukaan laut.

Kota yang secara geografis masuk wilayah Aljazair itu dikelilingi pegunungan Atlas dan punya temperatur udara yang bisa mencapai 50 derajat Celsius. (Fajar/jpnn)