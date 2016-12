Cek Laga Boxing Day di Sini…

FAJAR.CO.ID – Anda pasti sudah tak asing lagi dengan istilah Boxing Day di Premier League.

Ya, di saat banyak liga di dunia libur Natal dan Tahun Baru, Liga Inggris justru menggeber partai-partai sengit.

Sekilas saja, Boxing Day dikenal di Inggris Raya sejak abad ke-19. Tradisi ini awalnya untuk para golongan bawah yang bakal merayakan Natal. Mereka dihormati, karena tetap bekerja melayani bos dan majikannya tepat di Hari Natal.

Kemudian sehari setelahnya, mereka mendapatkan libur dan menerima berbagai macam hadiah dalam bentuk kotak kado (boxes) dari para majikan. Dari situlah awal mula muncul istilah Boxing Day.

Di kancah sepak bola Inggris, FA (PSSI-nya Inggris) sengaja menyuguhkan Boxing Day agar para suporter bisa menerima kado kemenangan dari tim-tim kesayangannya.

Meski dihujani banyak kritik, karena membuat tim dan pemain tak punya waktu libur, lelah dan rentan cedera, laga Boxing Day tetap digelar hingga saat ini.

Untuk tahun ini, Boxing Day Premier League jatuh di pekan ke-18. Lihat jadwalnya di bawah ini. (Fajar/jpnn)

Jadwal Boxing Day (pekan ke-18 Premier League)

Senin (26/12)

19.30 WIB Watford vs Crystal Palace

22.00 WIB Arsenal vs West Bromwich Albion

22.00 WIB Burnley vs Middlesbrough

22.00 WIB Chelsea vs AFC Bournemouth

22.00 WIB Leicester City vs Everton

22:00 WIB Manchester United vs Sunderland

22:00 WIB Swansea City vs West Ham United

Selasa (27/12)

00.15 WIB Hull City vs Manchester City

Rabu (28/12)

00.15 WIB Liverpool vs Stoke City

Kamis (29/12)

02.45 WIB Southampton vs Tottenham Hotspur