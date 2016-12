Mampus! Remaja Mabuk yang Bunuh Penjangga Warnet Terancam 10 Tahun Penjara

FAJAR.CO.ID, SAMARINDA- Polisi terus memintai keterangan remaja berinsial AT (16), yang diringkus karena melakukan penikaman terhadap penjaga warnet bernama David (24), hingga tewas. Pemeriksaan yang dilakukan polisi berkaitan dengan motif dibalik penikaman serta apakah ada pelaku lain yang turut terlibat melakukan penganiayaan.

Selain itu pemeriksaan juga dilakukan untuk mengetahui apakah AT merupakan anggota salah satu genk yang sebelumnya juga pernah berbuat onar hingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. “Masih kami dalami, tapi saya rasa pelaku (AT, Red) bukan anggota genk. Pelaku menikam korban karena saat itu dalam keadaan mabuk,” tutur Kapolresta Samarinda Kombes Pol Dr Eriadi, melalui Kapolsekta Sungai Kunjang Kompol Apri Fajar Hermanto.

Walau masih terus dimintai keterangan, AT telah berstatus sebagai tersangka. Ia ditahan dan dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsider 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. “Ancaman hukuman penjaranya diatas 10 tahun,” ucap Apri.

Sementara terkait tiga rekannya yang ikut melakukan pemerasan dan menyaksikan penikaman tersebut juga masih diperiksa. “Untuk ketiganya masih diperiksa,” tegas Apri. Diberitakan sebelumnya, hanya gara-gara ingin mencari tambahan uang untuk menenggak minuman keras (miras) jenis gaduk, AT kalap dan mengamuk di sebuah warnet di kawasan Jalan Kahoi, Sungai Kunjang, Kamis (22/12) lalu.

Pengunjung warnet yang enggan memberi AT uang dipukul, namun tak ada yang berani melawan. Karena saat kejadian AT datang bersama beberapa temannya. Merasa ada yang berbuat onar dan mengganggu kenyamanan pengunjung di tempat kerjanya, David pun coba menegur.

AT tak terima ditegur, terjadilah cekcok dengan David. Karena sudah tak bisa berpikir panjang akibat berada di bawah pengaruh miras, AT pun spontan mencabut badik yang terselip di pinggang sebelah kirinya yang kemudian menikamkannya ke dada David yang akhirnya tewas. AT yang sempat kabur akhirnya ditangkap polisi beserta dengan ketiga temannya sesaat setelah kejadian.(oke)