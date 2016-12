Mengerikan! Rata-rata Kasus Pembunuhan Sadis, Dilakukan Remaja

FAJAR.CO.ID, SAMARINDA – Kasus penikaman oleh Ad (16) yang menewaskan David Fransiskus (24), Jumat (23/12) lalu menambah panjang daftar kasus kekerasan dengan pelaku anak di bawah umur. Dari data yang dihimpun Kaltim Post (Kaltim Post Group) sepanjang 2016, ini adalah kasus ketiga.

Kasus pertama terjadi pada April lalu. Imam Khotib (38) tewas setelah dibunuh oleh Rz yang berusia 15 tahun. Setelah menjalani persidangan, pelajar kelas X di sekolah menengah kejuruan itu divonis 6 tahun pidana penjara dengan jeratan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Selang beberapa bulan kemudian, yakni Juli, kekerasan kembali terjadi. Dalam perseteruan antargeng remaja, Sofyan Nor alias Duralex (23) tewas di tangan enam pelaku, tiga di antaranya berusia remaja. Yakni Rh (16), IF (16), dan RF (14). Mereka sudah menuntaskan rangkaian sidang, Agustus lalu. Rh divonis 2 tahun 6 bulan, sedangkan IF dan RF diganjar 1 tahun 6 bulan penjara.

Kembali terjadinya kasus kekerasan oleh anak ditanggapi Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Samarinda Sri Lestari. Ia mengatakan, timnya sudah melakukan pendampingan terhadap Ad. “Itu yang pertama kami lakukan karena menyangkut tanggung jawab,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, selama ini sudah melakukan tindakan persuasif hingga represif. Langkah persuasif dilakukan dengan pendampingan berkelanjutan. “Namun, ini kembali kepada penguatan di keluarga,” ujarnya. Dalam pengamatannya, anak-anak yang bermasalah hukum–pelaku maupun korban–datang dari keluarga yang tidak utuh.

Bahkan, keluarga cenderung tak acuh. Salah satu contoh, saat beberapa orang remaja diamankan di Mapolsekta Samarinda Seberang, ada beberapa anak yang tak dikunjungi keluarga selama mereka ditahan.

Nah, langkah represif sudah dilakukan dengan razia. Namun, selama ini belum ada efek positif. Makanya dalam waktu dekat Pemkot Samarinda bersama KPAI akan rapat soal konsep penanganan kenakalan remaja. “Selama ini hanya diamankan, diberi pengarahan, kemudian dikembalikan kepada keluarga,” ujarnya. Nah, yang akan dikonsepkan, setelah ditangkap anak-anak tersebut mau diapakan. Pasalnya, menurut dia selama ini belum muncul solusi konkret.

Senada dengan Sri Lestari, Kasat Reskrim Polresta Samarinda Kompol Sudarsono mengatakan sudah jalankan pendekatan persuasif lewat Bhabinkamtibmas. Razia juga sudah dilakukan sebagai bentuk pendekatan represif. “Tindak lanjut selanjutnya, anak-anak yang sudah diamankan didata,” ujarnya.

Nah, karena mayoritas kekerasan oleh anak menggunakan sajam, pihaknya akan ke level selanjutnya. “Jika mereka terbukti kepemilikan sajam, akan kami kenakan undang-undang darurat untuk dilanjutkan ke proses hukum,” ujarnya.

Namun, kata dia, hal itu mesti koordinasi dahulu dengan kapolresta Samarinda. “Bagaimanapun semua mesti ada perintah beliau,” ujarnya. (*/fch/*/ndy)