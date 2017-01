Keren.. Satu Program ini Tetap Jalan Meski Anies-Sandiaga Kalah di Pilkada

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta, Sandiaga Uno menegaskan, program One Kecamatan One Center of Enterpreunership (OK OCE) akan terus berlanjut meskipun dirinya dan Anies Baswedan tidak terpilih menjadi orang nomor satu dan dua di ibukota.

Cawagub yang berpasangan dengan Anies Baswedan itu mengatakan, program OK OCE tersebut merupakan komitmen dan pengabdian dirinya.

“Program OK OCE ini akan terus jalan, ini sudah menjadi komitmen kita,” kata Sandi, sapaannya, usai memberikan Pelatihan Kewirausahaan Akbar di Gedung Rabbani, Jakarta Timur, Sabtu (31/12).

Lantaran telah mendedikasikan hal itu sebagai ladang pengabdian, lanjut Sandi, dirinya ingin memastikan ekonomi kerakyatan, ekonomi di kelas akar rumput, memiliki sebuah lokomitif.

“Untuk membawa kita menjadi tuan rumah di negerinya sendiri,” pungkas cawagub dengan nomor urut tiga itu.(fajar/rmol)