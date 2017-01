Usai Mengucap Sumpah, Trump: Amerika Akan Menang Lagi

FAJAR.CO.ID – ”Saya Donald J. Trump, bersumpah akan setia menjalankan tugas sebagai Presiden Amerika Serikat dan akan melakukan yang terbaik dari kemampuan saya untuk melestarikan, melindungi, dan membela Konstitusi Amerika Serikat.”

Sumpah itu terucap dari mulut Donald Trump di US Capitol, dengan tegas Trump menyatakan sumpahnya untuk menjalankan tugasnya sebagai presiden AS. Donald J. Trump akhirnya resmi menyandang jabatan sebagai presiden ke-45 AS.

Dalam sambutan pertamanya setelah menjadi presiden, Trump memberikan penghormatan kepada mantan presiden AS sebelumnya. Termasuk memberikan ucapan terima kasih kepada Barack Obama dan Michelle Obama.

”Hari ini akan diingat sebagai hari dimana orang-orang yang terlupakan akan muncul kembali,” katanya.

”Ini adalah hari Anda, ini adalah perayaan Anda, dan ini Amerika Serikat adalah negara Anda. Semua orang akan mendengarkan Anda sekarang,” tambahnya.

”Dengan setiap embusan nafas saya, saya akan berjuang untuk Anda dan tidak akan mengecewakan Anda. Amerika akan menang lagi. Menang tidak seperti sebelumnya.” (BBC/CNN/AFP/tia/Fajar)