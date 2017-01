Pose Pakai Bikini Hitam di Bali, Netizen Pada Mimisan

FAJAR.CO.ID JAKARTA – Cinta Laura baru-baru ini mengunggah potret saat dirinya berlibur di Bali. Foto tersebut cukup mencuri perhatian netizen.

Sebab Cinta Laura tampak begitu seksi dalam foto itu. Di sana dia terlihat berbaring memakai bikini hitam.

Sebagian tubuhnya pun terpampang bebas. Foto diambil beberapa waktu lalu di pinggir pantai di Ayodya Resort Bali.

“Cheers to the warmer days #throwback” tulis Cinta Laura sebagai keterangan foto di akun @claurakiehl.

Foto tersebut spontan menarik perhatian followers. Sebanyak 62 ribu pengguna Instagram telah menyukai foto Cinta Laura itu.

Ada pula netizen yang memuji keseksian tubuh pemain film The Ninth Passenger ini.

“Cinta always look so sexy,” tulis @ikaade2014.

“Wow so seksi ya kak Cinta,” puji @vincentbinuss.

Kalau lihat fotonya Cinta jadi seger,” komentar @ayangwatin.

“Ampyuuun, Gagal fokus, bikin mimisan,” tulis netizen dengan akun @edaledal

Saat ini, Cinta Laura memang tengah berada di Indonesia. Dia sebelumnya menetap di Amerika Serikat karena kuliah selama tiga tahun.