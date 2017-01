Genjot Selling Program, Kemenpar Kerahkan GenPi Maluku

AMBON – GenPI yang biasa diplesetkan menjadi Generasi Pesona Indonesia bakal terbentuk di Ambon Maluku. Persis akan beroperasi di Hari Pers Nasional (HPN) di Maluku, Ambon 5 hingga 9 Februari 2017, mendatang. “Inilah salah satu bentuk komitmen kami untuk menghidupkan media social di anak-anak muda Ambon,” kata Menpar Arief Yahya yang sedang mendampingi Wapres Jusuf Kalla di Tana Toraja, Sulawesi Selatan itu.

Bagi Menpar Arief Yahya, Go Digital itu harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar, karena dia meyakini Indonesia akan sangat kuat di creative economy. Kalau manufacture, sudah pasti KO dengan China. “Di creative economy, kita bisa bersaing. Produk kita bagus-bagus, dan bisa diboyong ke level dunia,” papar dia.

”Ini menjadi bagian dari strategi kami. GenPI merupakan Generasi Millennial yang mempunyai kemampuan lebih dalam dunia internet. Ini generasi berbasis komunitas yang memililiki aktivitas rutin dan aktif dalam mempromosikan pariwisata Indonesia baik melalui blog, media social dan lain – lain kepada masyarakat luas,” ujar Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Esthy Reko Astuti.

Seperti diketahui, GenPI sudah dibentuk sejak tahun 2016 dan langsung di 4 daerah di tanah air. Keempat daerah tersebut adalah Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh, dan NTB. ” Nah, kini sudah bertambah di Maluku kami melakukan pembentukan GenPI wilayah bersamaan dengan momentum HPN 2017. Launching akan dilakukan bertepatan dengan kegiatan seminar bertajuk strategi pemasaran pariwisata yang akan disampaikan oleh pakar marketing Hermawan Kertajaya bersama Kemenpar pada tanggal 7 Februari nanti,” beber Esthy.

Kata Esthy, tahun 2017 ini Kemenpar melalui Asdep SP2N akan terus mengembangkan virus GenPI dengan pembentukannya di beberapa provinsi lainnya di Indonesia secara bertahap pastinya untuk provinsi atau kota berikutnya. Lebih lanjut wanita berhijab itu memaparkan, generasi muda ini merupakan salah satu strategi untuk mensukseskan kebijakan strategi pemasaran pariwisata nusantara. Apalagi, imbuh Esthy, dalam perhelatan HPN nanti, Kemenpar melaksanakan program kegiatan Optimalisasi Target Pasar Wisata Tematik Jalur Rempah yang bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang wisata tematik jalur rempah.

”Ini kami gelorakan melalui pembentukan Generasi Pesona Indonesia (GenPI). Terkait dengan kegiatan ini, diharapkan generasi millennial dapat ikut mempromosikan wisata jalur rempah dengan segala potensinya dan ikut serta mempromosikan pariwisata Indonesia secara intensif dan berkelanjutan di Digital,”ujar wanita murah senyum itu.

Sekadar informasi, Kemenpar dalam perhelatan yang rencananya akan dihadiri Presiden Joko Widodo itu akan mensosialisasikan pengembangan wisata tematik dengan tajuk Jalur Rempah. Kemenpar akan mengemas acara tersebut dengan menghadirkan pameran, seminar, diskusi, talkshow.

”Sebagaimana tahun tahun sebelumnya, Kemenpar mendukung upaya menjadikan Peringatan Hari Pers Nasional sebagai atraksi wisata, dengan membuat program yang kontekstual dengan tema dan tempat penyelenggaraan, GenPI ini nantinya bisa menjadi tempat sosialisasi program unggulan, evaluasi efektifitas program, dan tentunya masih banyak manfaat lainnya terutama promosi Pariwisata Indonesia,” ujar Esthy.

Jalur Rempah yang diusung Kemenpar di acara HPN 2017 sangat terkait dengan tema yang diusung oleh tempat pelaksanaan yakni Maluku Bangkit dari Laut. ” Hal ini sangat diapresiasi dengan mengadakan pameran Pelayaran Jalur Rempah dan tradisi bahari Timur. Tujuan utamanya untuk kemajuan Pariwisata Indonesia khususnya Maluku,”katanya.

Esthy juga menuturkan bahwa ini menjadi langkah awal dalam perencanaan dan pengembangan strategi pemasaran wisata jalur rempah dalam meningkatkan kunjungan pariwisata nusantara khususnya dan mancanegara pada umumnya. Go Digital memang menjadi senjata utama Kemenpar dalam melakukan upaya untuk meningkatkan strategi pemasaran pariwisata nusantara dalam rangka menjawab tantangan dunia pemasaran saat ini untuk menguasai media digital.

Hal tersebut sesuai arahan Menpar Arief Yahya untuk menguasai dunia digital dengan tagline More digital, more personal ! More digital more global! More digital more professional !”. Seperti diketahui, populasi pengguna internet di Indonesia mencapai 83,7 juta orang pada tahun2014 dan mendudukkan Indonesia diperingkat ke-6 terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna internet. Pada tahun 2016, diperkirakan bakal mencapai 112 juta orang. Potensi besar tersebut apabila dimanfaatkan secara efektif sangat tepat dalam pemasaran pariwisata nusantara khususnya pemasaran digital.

Dunia digital sangat lekat dengan generasi Millennial. Generasi Y atau Millennial ini lahir pada rentang tahun 1980an hingga 2000. Dengan kata lain, generasi millennial ini adalah anak-anak muda yang saat ini berusia antara 15-35 tahun. Generasi ini adalah orang-orang dengan usia produktif sekaligus konsumen yang mendominasi pasar saat ini.

Generasi Millennial memilik sifat dan perilaku yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Dengan segala kelebihan dan kekurangan sifat dan karakteristik generasi millennial, maka sangat diperlukan sekelompok anak muda yang berperan aktif sebagai agen untuk mempengaruhi dan mempromosikan potensi pariwisata Indonesia di kalangan generasi Millennial. Agen yang ditugaskan untuk menjalankan misi pemasaran pariwisata nusantara yaitu menguasai pasar generasi millennial.(*)