Biar Lebih Meyakinkan Polisi Gadungan Ini Pakai Postol Korek

FAJAR.CO.ID, TARAKAN – Seorang pria bernama Suryo (32), dimasukkan ke dalam “hotel prodeo” di Polres Tarakan akibat perbuatannya sebagai “polisi gadungan”. Suryo ditangkap saat ingin menjalankan aksi kedua kalinya meminta sejumlah uang kepada satu pengusaha perikanan dengan mengatasnamakan Kasat Reskrim AKP Satya Chusnur, pada Selasa (24/1).

Penangkapan Suryo ini diawali saat Polres Tarakan menerima laporan mengenai adanya pihak yang mengaku sebagai polisi dari unit Buser di Satreskrim, yang mendatangi pengusaha di bidang perikanan berinisial AN, sekira dua pekan lalu. Dalam laporan ini, Suryo yang mengaku polisi meminta sejumlah uang kepada pengusaha tersebut, dengan alasan Kasat Reskrim AKP Saya Chusnur membutuhkan biaya pembelian tiket untuk tugasnya di luar kota. “Pengusaha ini (AN) pun meronggoh kocek pribadinya untuk diberikan ke Suryo sebesar Rp 500 ribu,” kata Kapolres Tarakan AKPB Dearystone Supit melalui salah satu personel Unit Kejatahan dan Kekerasan (Jatanras), Aiptu Arif kepada Radar Tarakan kemarin (25/1).

Diketahui pula, Suryo tidak hanya mendatangi AN untuk meminta uang. Ada beberapa pengusaha lainnya yang juga sempat didatangi dengan modus serupa. Namun, peribahasa “Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga”, sangat cocok disematkan kepada Suryo. Modus penipuannya akhirnya terbongkar, setelah pelaku kembali menghubungi AN melalui sambungan telepon dan mengaku sebagai Brigpol Hamka, polisi yang bertugas di KSKP Polres Tarakan pada Selasa itu. “Pada usaha kedua untuk menipu korban, Suryo menggunakan modus berbeda, yakni meminjam uang sebesar Rp 2 juta kepada AN dengan jaminan sepeda motor. Kali ini alasan yang dilontarkan AN adalah untuk membiayai keluarganya yang sedang sakit,” ungkapnya.

AN kemudian curiga lantaran suara dari sosok Brigadir Polisi (Brigpol) Hamka di sambungan telepon itu berbeda dari biasanya. Sebab, AN sudah mengenal lama Brigpol Hamka. Selain itu, nomor kontak dari lawan bicaranya di telepon seluler itu berbeda dari biasanya yang digunakan Brigpol Hamka. Karena timbul kecurigaan ini, setelah pembicaraan tersebut selesai, AN lantas menghubungi Brigpol Hamka lewat nomor yang sudah disimpan di selulernya, untuk memastikan kembali apakah benar Brigpol Hamka benar-benar ingin meminjam uang. Betapa kagetnya AN, setelah Brigpol Hamka yang asli menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah menghubungi AN, apalagi berencana untuk meminjam uang.

Merasa tertipu, AN kemudian menghubungi Brigpol Hamka palsu, untuk datang ke tempat kerjanya, agar mengambil uang senilai Rp 2 juta yang sudah dijanjikan. “Sebelum Brigpol Hamka yang sebenarnya adalah Suryo ini sampai ke tempat tujuan, AN tidak mengetahui kalau Suryo merupakan orang yang sama yang menipu dirinya pertama kali, yang mengatasnamakan Kasat Reskrim. AN baru sadar ketika melihat langsung Suryo yang datang dengan sepeda motor yang sama,” jelas Aiptu Arif.