Tentara Amerika Ini Ketiban Pulang, Bisa Berdansa Mesrah Bareng Melania Trump

FAJAR.CO.ID WASHINGTON – Jose Medina ketiban untung. Pria 29 tahun berpangkat sersan di Angkatan Darat Amerika Serikat itu terpilih menemani Melania Trump berdansa di malam inagurasi Presiden Donald Trump.

Dalam pesta bersama militer berlabel The Salute to Our Armed Services Ball, Medina yang kelahiran Puerto Rico itu terlihat menikmati dansanya bersama Melania si First Lady.

Wajah ceria tak pernah lepas dari Medina. Pun demikian dengan Melania. Senyum tidak pernah lepas dari bibir perempuan 46 tahun itu.

Beberapa kali keduanya terlibat pembicaraan ringan di tengah dansa yang berlangsung di National Building Museum di Washington DC itu.

Dalam wawancara dengan majalah Inside Edition, Medina mengaku sangat terhormat mendapatkan kesempatan yang mungkin cuma sekali seumur hidup tersebut.

Lelaki yang sudah pernah berdinas di Irak dan Afghanistan itu mengatakan kalau Melania mengucapkan selamat karena Medina sudah terpilih untuk berdansa dengannya.

”Dia mencoba mengenal saya lebih jauh. Setelah berdansa, dia juga menyapa saya,” katanya.

“Melania menyapa saya dan saya mengatakan kalau dia cantik dan memiliki keluarga yang istimewa. Dia (Melania, Red) kemudian tersenyum,” kenang Medina.

Saat mereka berdansa, Medina bertanya kepada bapak satu anak itu apakah dia bisa memutarnya, jawabannya iya dengan senyuman.

”Kemudian, saya melakukannya dan penonton terpesona,” sambung Medina lantas tersenyum lebar.

Medina mengatakan kalau First Lady awalnya gugup. Namun, kegugupan itu lenyap setelah beberapa saat. ”Mungkin dia belum siap untuk segala perhatian yang ada,” kata Medina.