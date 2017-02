Niki dan Miyabi Bakal Shooting Bareng, Kira-kira Film Apa ya?

FAJAR.CO.ID JAKARTA – Lewat fotonya yang diunggah di akun instagram milikinya, aktris sekaligus model seksi Nikita Mirzani kembali membuat heboh media sosial.

Kali ini, Selasa (21/2) Nikita mengunggah fotonya bersama bintang porno asal Jepang, Maria Ozawa. Dalam foto itu, Nikita dan Miyabi -nama tenar Maria- terlihat sedang makan malam.

Nikita mengenakan pakaian yang mengumbar dadanya. Sedangkan Miyabi mengenakan kimono.

Sedangkan lokasi foto itu di SM Mall of Asia, Pasay City yang terletak di Metro Manila, Filipina. Nikita pun menuliskan caption untuk menyertai foto yang diunggahnya ke Instagram.

“All the bad images about her just gone in a second while we are talking and having dinner with the famously fame porn star in this universe, Ms.Ozawa!!!,” tulisnya.

“She is very kind hearted person and of course she is not as bad as what people judge!. #dontjudgethebookbtitscover.”

Terang saja foto itu langsung menuai komentar netizen. Ada yang memuji, ada pula yang nyinyir.

“Ulalah tambah cantik yah, mau kolaborasi ya kak @nikitamirzanimawardi_17 sama kakak @maria.ozawa?” komentar @pratiwimulyodinomo.

“Asyik nunggu kabar selenjutnya kak @nikitamirzanimawardi_17,” tulis @risskipraditta.

“Kak @nikitamirzanimawardi_17 itu kok bisa ketemu. Emang lagi ngapain,” kata @andymap_14.

“Wow Maria Ozawa, lagi syuting bareng kak @nikitamirzanimawardi_17,” tanya @yazendah.

“Kira-kira mbak Nikmir mau kolaborasi sama Miyabi dalam film apa ya?,” tulis @ostra_lee.