Wow, Kisruh Freeport Ada Campur Tangan Donald Trump?

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Perselisihan antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport hingga saat ini belum menemukan titik temu. Satu sama lain saling unjuk gigi.

Satu sebagai sebuah bangsa yang berdaulat atas kekayaan alam yang dimilikinya, satu lagi sebagai sebuah perusahaan superior yang sudah bercokol selama 50 tahun di daratan Papua.

Menurut Pengamat Energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmi Radhi, konflik tersebut bukan tidak mungkin memicu reaksi dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Pasalnya,repot-repotnya Chief Executive Officer Freeport-McMoran, Richard Adkerson datang ke Indonesia hanya untuk menebar ancaman, itu merupakan pertanda mereka mulai resah dengan tingkah pemerintah Indonesia.

“Richard dari Washington datang ke sini hanya untuk menebar ancaman, jangan-jangan nanti Donald Trump datang ke sini juga ngancam kita. Kan katanya, pemegang saham (Freeport) itu staf khusus Trump,” kata Fahmi dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/2).

Namun sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, Indonesia tak boleh gentar dengan segala ancaman dan tekanan dari perusahaan asing. “Asalkan pemerintah menawarkan solusi apakah IUPK (izin usaha pertambangan khusus) atau tetap KK (kontrak karya) tetapi harus berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku,” tukasnya.

Sebelumnya, President and CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson, mengungkapkan salah satu pemilik saham Freeport McMoRan Inc adalah Carl Icahn, pendiri Icahn Enterprises. Icahn memegang 7 persen saham Freeport McMoRan, dan tercatat sebagai pemegang saham terbesar sejak 1,5 tahun terakhir.

Icahn kini menduduki posisi penting pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS. Dia adalah ‘Special Advisor’ alias staf khusus Trump. Kisruh mengenai kelanjutan investasi Freeport di Indonesia tentu tak lepas dari perhatian Icahn. (Fajar/JPG)