Go Digital Pariwisata, Siswa SMK Ini Ciptakan Aplikasi Wisata Belitung

BELITUNG – Go Digital Be The Best yang dilincurkan Menpar Arief Yahya sejak Rakornas Oktober 2016 lalu terus menggelinding. Seperti bola salju yang membesar, menggulung dan mempengaruhi apa saja yang ada di sekelilingnya.

Sampai sampai Menteri Pariwisata Thailand Kopkarn Wattanavrangkul minta sesi khusus belajar “go digital” nya Arief Yahya. Bahkan Sekjen UNWTO Taleb Rifai, “dewanya” pariwisata dunia, meminta Mantan Dirut PT Telkom itu untuk berbagi ilmu, berbagi solusi, menjadi narasumber di berbagai seminar pariwisata dunia.

Satu hal lagi, Program 10 destinasi prioritas dan Go Digital yang juga sudah menggelinding itu rupanya terus menginspirasi banyak pihak. Salah satunya, Rennaldy Protono. Siswa kelas XI SMKN 1 Tanjungpandan, Bangka Belitung itu yang berinovasi menciptakan aplikasi android “Wisata Belitung”.

Aplikasi Wisata Belitung ini rencananya akan diikutkan pada ajang pemeran nasional tingkat SMK “Pameran Inovasi Produk SMK” di Solo, 14

Mei 2017. Di Solo nanti, Rannaldy akan hadir mewakili Bangka Belitung.

“Tampilan aplikasi ini sederhana, terdapat empat content aplikasi seperti destinasi wisata, hotel, restoran dan travel. Aplikasi ini akan memudahkan wisatawan menuju objek wisata yang ada di Bangka Belitung. Semua dapat dilihat di aplikasi ini,” kata remaja kelahiran 3 September 1999 ini.