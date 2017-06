Tiba di Yogyakarta, Obama Menginap di di Hotel Tentrem Milik Sido Muncul

YOGYAKARTA – Rombongan Presiden Amerika Serikat (AS) ke-44 Barrack Obama telah tiba di Yogyakarta sekitar pukul 12.30 WIB, Rabu (28/6). Setibanya di Bandara Adisutjipto, Hotel Tentrem yang terletak di Jalan AM Sangaji, Jetis, Kota Yogyakarta, menjadi pilihan rombongan Obama selama liburan di Jogja. Lantas kenapa Obama memilih Hotel milik PT Sido Muncul itu?

Direktur Sido Muncul Group, Irwan Hidayat mengatakan Hotel Tentrem yang berada di Jalan AM Sangaji No 72 A, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta tersebut dinilai strategis.” Tentrem Hotel itu sangat ideal, jelas sebagai pertimbangannya adalah karena lokasinya dekat Malioboro dan Bandara, sekitar 1 km arah utara Tugu, Yogyakarta. Dan hotelnya juga representatif, selamat datang Mr.President, silahkan menikmati Yogyakarta,” kata Irwan.

Pria yang murah senyum itu mengatakan, selama presiden yang dua periode menjadi pemimpin negri adidaya itu menginap di Hotel Tentrem, ia akan menempati kamar Presidential Suite, yang memiliki ukuran 273 meter persegi. “Obama akan menginap di Presidential Suite yang hanya ada satu di Hotel Tentrem, beliau akan menikmati pelayanan super mewah (VVIP), ukuran kamarnya setara dengan 6 kamar lebih,” ujarnya.

Lalu fasilitas apa yang didapat Obama dan rombongan saat menginap di Hotel Tentrem? Irwan memaparkan, tamu yang menginap di kamar tipe Executive dan Suite di Hotel Tentrem akan melakukan check in personal di Executive Lounge. Kemudian tamu juga dapat memilih makan pagi sepuasnya di dua tempat, baik di Executive Lounge yang tak terlalu ramai dengan tamu lain atau di Kayumanis Coffee Shop.

Untuk fasilitas, imbuh Irwan, Hotel Tentrem memiliki kolam renang, ruang bermain anak, spa, fitness center, gerai dan galeri Sidomuncul, restoran, bar, lounge, ruang rapat, dan ballroom. Sedangkan untuk kamar, Hotel Tentrem memiliki tujuh jenis kamar. Dimulai dari Deluxe, Premier, Executive Suite, Kraton Suite, Wijaya Kusuma Suite, dan Presidential Suite.

Kamar di Hotel Tentrem dilengkapi dengan makan pagi sepuasnya, minuman dan buah sambutan, mini mart, internet, dan mobil shuttle ke Malioboro. Tamu disana juga bebas menikmati fasilitas hiburan serta olahraga terdiri dari kolam renang, ruang bermain anak, spa, fitness center, gerai dan galeri Sidomuncul, restoran, bar, lounge, ruang rapat, dan ballroom.

Rate publish Hotel Tentrem menuliskan harga menginap satu malam di kamar Presidential Suite adalah Rp 22 juta++ per malam. “Harga kamar di Hotel Tentrem yang termasuk sebagai hotel bintang lima, dimulai dari paling standar yakni kamar Deluxe dengan harga Rp 2,2 juta++ per malam,” tambah Irwan.

Seperti diketahui, Obama direncanakan liburan ke sejumlah lokasi wisata di DI Yogyakarta dan Jateng selama tiga hari. Puncak Becici Dlingo Candi Prambanan dan Candi Borobudur disebut-sebut lokasi wisata yang dituju Obama.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menyambut baik kedatangan Barrack Obama ke Yogyakarta, disana Obama bisa menikmati budaya dan kuliner khas Jogja yang sudah mendunia. “Selamat datang di Yogyakarta, Mr President,Saatnya explorer Kota Gudeg,” kata Menpar Arief Yahya.

Kemenpar sendiri menyajikan wisata budaya berbasis musik tradisional itu untuk mewujudkan cita-cita Barack Obama saat tiba di Yogyakarta bersama keluarga. “Yogyakarta sudah siap. Kedatangan tokoh penting seperti Barack Obama ini jangan sampai disia-siakan. Belajar gamelan, belajar tari, membatik, membuat topeng maupun nyebur ke sawah semuanya memang adanya di Yogyakarta,” kata Mantan PT Dirut Telkom itu.(*)