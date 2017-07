Kemenpar Dukung Joey Alexander Tampil di Festival All Stars Paris

PARIS – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melalui Visit Indonesia Tourism Officer (VITO) di Paris mendukung musisi belia Indonesia Joey Alexander (14) tampil dalam konser Festival All Stars di New Morning, Paris. Agenda ini, bakal dilakoni Joey pada 18 Juli 2017 mendatang.

“Kami mendukung Joey Alexander tampil di Prancis karena prestasinya sebagai musisi level internasional bisa menjadi endorser memperkenalkan Indonesia tanah kelahirannya di dunia,” ujar I Gde Pitana, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Mancanegara, melalui VITO Kemenpar di Paris Eka Moncarre, Senin (3/7).

Dukungan itu bukan tanpa sebab. Sejak tampil di panggung utama acara penghargaan Grammy di Staples Center, Los Angeles, Amerika Serikat, namanya langsung ngehits di blantika musik dunia. Saat itu sebenarnya Kemenpar melalui Noviendi Makalam, Kemenpar sudah menghubungi manajernya, tetapi belum menemukan kesepahaman.

Melalui tembang berjudul Giant Steps dan album bertajuk My Favorite Things, Joey menjadi musisi termuda yang masuk nominasi penghargaan Grammy untuk kategori Best Improvised Jazz Solo dan Best Jazz Instrumental Album. Unggahan permainan piano Joey Alexander bertitel Giant Steps di YouTube bahkan sampai ditonton 1,712,844 viewers.

Semua media massa international langsung mengarahkan liputannya pada Joey. Dari mulai Diary of Canal + Perancis, Amerika Serikat The Today Show, 60 Minutes, CNN, The New York Times, radio-radio top dunia serta televisi dan surat kabar, semua langsung jatuh hati pada Joey.

Menteri Pariwisata Arief Yahya pun ikutan jatuh hati pada Joey. Bagi dia, dukungan untuk Joey sangat pas lantaran anak muda berbakat itu bisa menjadi endorser untuk pariwisata Indonesia. “Biasanya, endorser adalah publik figur ternama yang memiliki misi yang sama dengan Kementerian Pariwisata yaitu, mempromosikan Pariwisata Indonesia. Dan Joey sangat pas untuk didorong ke arah sana,” ucap Arief Yahya, Menteri Pariwisata RI.

Predikat Joey sebagai publik figur dinilai mampu memikat para penggemarnya untuk lebih menyadari keindahan wisata yang dimiliki Wonderful Indonesia. “Aktivitas Joey di sosial media dapat membantu kita dalam mempromosikan suatu event. Jadi kalau ada satu event, dan ada endorser-nya, event itu nilainya akan jauh lebih tinggi, penontonnya pun akan jauh lebih banyak,” tutup Arief. (*)