Raffi Ahmad dan Istri Berlibur ke Eropa, Tak Ketinggalan, Ayu dan Keluarga ke Selandia Baru

FAJAR.CO,ID, JAKARTA–Banyak yang tidak menyia-nyiakan momentum libur pasca lebaran. Sejumlah objek wisata dari dalam hingga luar negeri, menjadi tujuan utama. Terlebih lagi kalangan para selebritis.

Tahun ini, sederet seleb bahkan memilih memboyong keluarga ke luar negeri untuk berwisata.

Sedikitnya ada empat publik figur yang memboyong keluarganya berlibur mewah ke beberapa negara.

1. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memilih berlibur ke Eropa pada momen lebaran tahun ini. Setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri di Bandung, keduanya langsung terbang ke Belanda. Setelah itu suami istri ini kini tengah menikmati liburan di Prancis.

Tentunya momen di sana dimanfaatkan untuk berfoto-foto. Salah satu pose yang diabadikan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina adalah saat berada di Menara Eiffel dan Disney Land Paris. Setelah Belanda dan Prancis, Raffi dan Gigi, sapaan istrinya bakal berlibur ke London. Tiga destinasi tersebut merupakan favorit sang istri.

“Gigi lebih suka ke Eropa. Kalau aku ke mana aja suka, yang penting jalan-jalan dan kebersamaannya,” ujar Raffi Ahmad sebelum berangkat, beberapa waktu lalu.

2. Ayu Ting Ting

Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting menjatuhkan pilihan untuk berkunjung ke Selandia Baru pada momen libur lebaran.

Wanita 25 tahun itu mengaku memilih Selandia Baru karena dinilai indah dan juga terbilang sepi. Dia sengaja membawa anaknya, Bilqis mendatangi berbagai lokasi seperti The Agrodome, Hobbiton Movie Set, Coromandel, dan lainnya.

“Jadi di sana bisa jalan-jalan Bilqis sambil menikmati liburan. Kan memang menyempatkan waktu berlibur bareng keluarga,” jelasnya.

3. Syahrini

Penyanyi sensasional Syahrini sengaja memilih jalan-jalan ke Hong Kong pada libur lebaran kali ini. Tidak sendirian, dia justru mengajak sejumlah asisten untuk berlibur bersama. Namun pelantun lagu ”Sesuatu” itu tidak bisa berlama-lama di Hong Kong karena ada keperluan lain di Los Angeles.

Selain liburan, momen lebaran juga dimanfaatkan Syahrini untuk berobat. Dia berangkat ke Los Angeles demi melalukan pengecekan kesehatan tenggorokannya.

Hal tersebut diketahui dari akun Instagram itu. Dia mengunggah video tengah diperiksa oleh salah seorang dokter di kawasan Los Angeles.

“Thank you Dr Sugerman Joseph for checking my health voice. So I can entertain all of you my beloved fans my sweethearteart,” tulis Syahrini sebagai keterangan video di akun @princessyahrini, Kamis (29/6).

4. Ruben Onsu

Pembawa acara Ruben Onsu juga memanfaatkan libur lebaran untuk jalan-jalan. Dia mengajak keluarga untuk mengunjungi Hong Kong dalam beberapa hari.

Namun kejadian tidak mengenakkan menimpa Ruben Onsu saat usai berlibur. Dia sempat mengalami gagal berangkat pulang karena masalah tiket usai berlibur di Hong Kong. Tiket kepulangan ke Indonesia miliknya mendadak tidak bisa digunakan karena kesalahan pihak maskapai.

Kejadian itu membuat Ruben Onsu geram. Dia pun menumpahkan kekesalan lewat akun media sosial Instagram.

“Sekarang check in telat ditinggal, check in enam jam sebelumnya tiketnya dijual lagi, terus menurut kalian kalau check in ke bandara itu harus sebulan sebelumnya?,” ungkap Ruben Onsu lewat akun Instagram, Sabtu (1/7).

Ayah satu anak ini meminta pertanggungjawabkan pihak maskapai karena kejadian tersebut. Dia bahkan mengancam bakal membeberkan nama maskapai itu ke media sosial.

“Saya menunggu pihak maskapai International yang saya naiki bertemu saya setelah saya landing jam 20.00 WIB di Jakarta, jika tidak mohon maaf saya dengan sangat terpaksa menceritakan kejadian yang kurang menyenangkan ini di sini,” tutupnya. (ash)