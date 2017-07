Resmi.. Chelsea Rekrut Pemain 16 Tahun dari Klub Kasta Kedua di Inggris

FAJAR SPORT, INGGRIS – Erhan Ampadu, pemain Exeter City resmi bergabung dengan Chelsea untuk musim depan.

Exeter City sendiri merupakan klub yang berlaga di liga kasta kedua di Inggris. Ampadu sendiri baru berusia 16 tahun, tapi sudah resmi meneken kontrak bersama The Blues.

Informasi terbaru menyebutkan, Ampadu sudah meneken kontrak dengan klub asal London tersebut, meski hingga saat ini belum diketahui berapa mahar yang diberikan Chelsea kepada tim kasta kedua Liga Inggris tersebut.

Dalam akun ofisial resmi milik klub, Exeter City secara gambling menyebutkan, jika pihaknya telah menemui kata sepakat dengan Chelsea kaitan jual beli Ampadu.

“Exeter City in negotiations with @ChelseaFC after @ethanamp4 agrees deal with @premierleague champions” tulis Exeter City dalam akun resminya di @OfficialECFC.

Manajer Exeter City, Paul Tisdale menguatkan kabar tersebut. Ia dan klub mendukung penuh kepergian sang pemain untuk masa depannya yang lebih baik dan bagi perkembangan karirnya sebagai pemain profesional.

“Semua orang di sini (Exeter City) sangat mendukung keputusannya untuk bergabung dengan Chelsea. Bahkan itu juga menjadi kebanggan kami,” ucapnya.

Tisdale bahkan optimis mantan asuhannya itu akan bersinar di Chelsea. Sebagai pemain gelandang bertahan, Ampadu akan banyak mendapatkan tempat di skuat inti.

“Dia punya banyak pilihan namun memutuskan bahwa Chelsea bisa memberinya kesempatan terbaik untuk mengembangkan kariernya. Kami mendoakan yang terbaik untuknya,” tukasnya. (Fajar/pojok)