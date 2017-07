Ruben Onsu Ngamuk Akibat Postingan Orang Ini

FAJAR.CO.ID, JAKARTA— Permasalah Ruben Onsu dengan pihak maskapai beberapa waktu lalu tampaknya belum juga rampung.

Ruben bahkan kembali dibuat kesal. Kali ini oleh seorang crew bernama Doni Franata yang mengaku dari pihak maskapai yang digunakan Ruben.

Melalui akun media sosialnya, Doni Franata menuturkan, bila dirinya tidak mengerti apa yang menjadi keluhan suami Sarwendah Tan itu.

Pasalnya, bapak satu anak ini meminta pindah jam take off dari 19.20 ke 16.00. Hal ini menyebabkannya masuk waiting list.

“Saya operating crew CX 719 yg abang artis ini beserta keluarga. Abangnya pegang tiket CX 797 take off jam 19.20 tapi minta pindah ke CX 719 yg take off 16.00, ya jadinya waiting list, soalnya pesawatnya penuh,” jelasnya.

“Mereka diupgrade kok sekeluarga jadinya. Bingung abangnya komplen masalahnya apa,” sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Ruben pun meminta crew tersebut mempertanggungjawabkan komentarnya.

Sebab, dirinya memiliki bukti mengenai apa yang dikeluhkan.

“Maaf saya posting orang ini, saya cuman mau bilang, apa kamu bisa mempertanggung jawabkan coment anda ini, saya mampu membuktikan kejadian yg sebenarnya dgn rekaman video yg kami punya, bukti ticket yg kami punya di JAM YG SESUNGGUH NYA, kamu adalah Flight Attendant yg sudah memberikan berita bohong,” balas Ruben pada postingan di akun Instagram miliknya.

Namun, jika crew tersebut meyakini komentarnya, Ruben meminta untuk menemuinya.

Dia pun meminta crew tersebut membaca komentar dari pihak perusahaan tempatnya bekerja terkait masalah yang diadukan.

“Jika apa yg kamu omongi itu benar, temui saya, urusan saya dengan perusahaan mu blom selesai baca jawaban dari perusahaan mu di coment saya, saya saja masih sabar menunggu jawaban dari perusahaan mu dgn tidak pakai emosi lagi THX,” tandasnya.

Postingan ini pun langsung ramai di komentar netizen. Namun, Ruben tampaknya tidak ingin memperkeruh suasana sehingga memilih untuk menonaktifkan kolom komentar. (jpg/fajar).