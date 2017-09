Nangis Diusir Wasit, Kiper Philipina Dapat Dukungan Netizen Indonesia

FAJAR.CO.ID, YANGON – Kiper Philipina, Quincy Kammeraad, mendapat dukungan dari para netizen Indonesia. Hal itu setelah dia menangis usai diusir wasit saat hadapi Indonesia U-19, Kamis (7/9).

Quincy sebenarnya bermain bagus dalam laga tadi. Buktinya dia sukses menepis satu tendangan penalti dari Asnawi Mangkualam.

Kendati demikian, dia tampaknya sangat kesal dengan longgarnya pertahanan Philipina. Puncaknya, kala dia Muhammad Rafli di kotak penalti dengan keras.

Usai dikartumerah, Quincy terlihat emosional. Dia menangis dan langsung dengan sadar bakal diusir lantaran langsung melepas sarung tangannya.

Netizen Indonesia yang terkenal sangat cepat tanggap, langsung menyerbu Instagram sang kiper. Banyak dari mereka mendukung Quincy agar tetap semangat.

Berikut beberapa komentar netizen Indonesia di Instagram Quincy:

Jauhkeatas_: Stay strong, never give up.

Mlutfhim: Keep Strong Bro #respectfromindonesia

gunturadiwibowo: Keep strong bro. Dont be sad. Never give up. Keep spirit

enomuh: Never give up keep strong keep spirit we all from supporter indonesian give you very big respect.

harlaga: We are ULTRAS INDONESIA .. BIG RESPECT FOR YOU !! GOOD GAME BRO !! KEEP YOUR HEAD BRO !! GANBATE !!! SEMANGAT BRO !!!

heincehei: You do your best tonight, don’t give up keep strong.

vinsahads: Meskipun Rasia sudah menikah, jangan sediih broo kammerad, masih ada isyana. (Fajar/JPC)