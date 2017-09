Fahri Hamzah ke Novel Baswedan: Kalau Berani Hadapi…

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, Novel Baswedan apabila ingin menjadi pahlawan, maka harus berani menghadapinya. Jangan meminta bantuan pada orang-orang yang mendukungnya.

“Pahlawan itu kadang kena tembak ya harus diterimalah, jangan kekanak-kanakan begitu, pahlawan itu jangan cengeng kalau tidak salah, ya harus hadapi,” ujar Fahri saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/9).

Kemudian, lanjut Fahri, semisal Kejaksaan Agung yang menghentikan kasus Novel yang diduga melakukan penganiayaan terhadap pencuri sarang burung walet. Di mana satu korban bernama Mulyadi meninggal akibat penganiayaan yang diduga dilakukan Novel.

Maka, kata Fahri, kasus ini harusnya tetap berjalan, dan tidak dihentikan oleh Kejaksaan Agung pada 2016 silam. Apabila bersalah Novel harus berani mempertanggung jawabkannya perbuatannya.

“Itu artinya ada yang meninggal, Itu tidak boleh begitu (kasus dihentikan), Novel Baswedan harus berani hadapi dong,” katanya.

Saat ini diketahui, istri Novel Baswedan, Rina Emilda ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dugaan Fahri pertemuan itu akan adanya intervensi dari istri Novel. Di mana akan meminta tidak memproses kasus Novel yang saat ini ada di kepolisian.

“Jadi jangan menghindar dan memanasi Presiden dengan meminta Presiden tidak memproses,” pungkasnya.

Sekadar informasi setidaknya dua orang yang sudah melaporkan Novel Baswedan. Mereka adalah Direktur Penyidikan Brigjen Aris Budiman dan ‎Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Komber Pol Erwanto Kurdiadi.

Pelaporan terhadap sepupu Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan ini, karena diduga melakukan pencemaran nama baik.

Saat ini penyidik senior KPK Novel Baswedan diserang bertubi-tubi. Karena dia dilaporkan oleh atasannya sendiri di lembaga antirasuah karena pencemaran nama baik. (Fajar/JPC)