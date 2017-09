GIPI Kerahkan 32 Asosiasi Pariwisata Indonesia untuk #VoteVideoIndonesia

JAKARTA – Video kampanye keindahan pariwisata Indonesia Indonesia tengah bersaing dengan 64 negara di dunia di ajang UNWTO Award 2017. Semangat untuk memenangkan persaingan juga digerakan oleh Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dengan 32 asosiasi pariwisata seluruh Indonesia dukung kemajuan pariwisata dengan #VoteVideoIndonesia.

Hingga, Jumat (8/9) Jam 20.00 WIB, jumlah Voting Video Indonesia melalui indonesia.travel/vote4id berjumlah 120.000 votes. Sedangkan Rumania masih membuntuti dengan jumlah vote mencapai 20.882 diikuti Venezuela dengan 9479 dan Amerika Serikat 8.282 votes. Semakin tak terkejar.

“Sejak awal voting dimulai, GIPI turut aktif kampanyekan vote video promosi pariwisata Indonesia ke para membernya, yang terdiri dari 32 asosiasi pariwisata. Untuk bisa meneruskan ke anggotanya masing-masing hingga ke tingkat DPD daerah,” ujar ketua umum GIPI Didien Djunaedi di Jakarta, Kamis (7/9).

Didien Djunaedi menghimbau para anggota nya untuk turut aktif ikut vote video keindahan yang memperlihatkan pesona Pulau Wayag di Raja Ampat, Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Ramang-ramang di Sulawesi Selatan, Kawah Ijen Crater di Jawa Timur, Air Terjun Tiu Kelep di Nusa Tenggara Timur dan masih banyak lagi.

“Hal itu terlihat di grup-group Whatsup (WA) industri pariwisata yang terus diposting ajakan untuk turut vote para membernya. Ini kesempatan kita untuk menguatkan branding Indonesia di dunia. ayo kita satukan tangan, sisihkan waktu 1 menit saja untuk vote Indonesia. Untuk pariwisata kita. untuk merah putih,” ujarnya.

Ada nada optimisme yang terbangun. Karena baginya, kemenangan Indonesia secara tidak langsung akan mempromosikan destinasi-destinasi yang ada d di dalam video tersebut. Dan membuat keuntungan besar bagi industri pariwisata, sehingga moment itu bisa dikembangkan untuk menangkap pasar dunia.

“Semakin banyak gelar kelas dunia yang diraih Indonesia, semakin banyak pula yang akan mengenal Indonesia. Hal tersebut akan

berarti promosi cuma-cuma untuk pariwisata Indonesia dsn tentu akan berpengaruh bagi para pengusaha dalam industri pariwisata itu,” ujarnya.

Lalu bagaimana caranya memilih? Sangat mudah, lanjut Didien. Masuk ke indonesia.travel/vote4id. kemudian isi nama lengkap, menyertakan email dan memilih video Wonderful Indonesia dan submit. “Kalo kita kompak kita pasti menang, buruan Voting sendiri akan berakhir pada 11 September 2017,” katanya.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengapresiasi dukungan dari berbagai stakeholder pariwisata khusunya GIPI yang selalu berada di garda depan kemajuan pariwisata Indonesia. “Kalau kita bersatu, tidak ada yang mustahil! Kita sapu bersih kejuaraan dunia!” sebut Menpar Arief Yahya.

Para pendahulu bangsa sudah mengajarkan, bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. “Karena itu budaya kerja di Kemenpar yang sedang kami bangun adalah Solid, Speed, Smart! Nomor satu adalah solid, dalam semangat Indonesia Incorporated,” jelas Arief Yahya.

International Award, lanjut Marketeer of The Year 2013 ini, juga akan menaikkan level image Wonderful Indonesia. Apalagi dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel, international standart, dan punya reputasi panjang. “Para pesaingnya dari 64 negara. Yuk, kita serbu! Kita menangkan vote via digital tersebut,” kata Arief Yahya.(*)