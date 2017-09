Korut Bikin Perayaan Kesuksesan Uji Bom Hidrogen

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Pemimpin Tertinggi Republik Rakyat Demokatik Korea secara khusus mengundang ilmuwan nuklir negara itu dalam sebuah konser di Teater Rakyat. Konser digelar khusus untuk merayakan keberhasilan uji coba bom hidrogen pekan lalu.

Kim Jong Un hadir di tengah ruang konser bersama pasangannya, Ri Sol Ju. Sejumlah tokoh pemerintahan senior juga hadir menemaninya.

Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) beberapa saat lalu (Minggu, 10/9) melaporkan, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Korea Utara. Diikuti paduan suara yang membawakan lagu “Glory to General Kim Jong Un” dan orkestra yang yang membawakan lagu “The Glorious Motherland”.

Semua pertunjukan di dalam konser khusus itu ditujukan sebagai penghrmatan dan penghargaan terhadap keberhasilan Korea Utara mengembangkan sistem pertahanan diri ke tingkat yang tertinggi. Kim Jong Un sendiri dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa keberhasilan itu adalah pelaksanaan dari pesan dua pemimpin sebelumnya, Kim Il Sung dan Kim Jong Il. Membangun persenjataan nuklir, bagi Korea Utara adalah metode yang paling efektif untuk menjamin kemerdekaan dan masa depan negara itu.

Lagu-lagu lain yang ditampilkan dalam konser ini adalah “At a Go”, “Let’s Keep the Revolutionary Faith to the Death” dan “Glory of Our Life”.

Lagu terakhir dalam konser ini adalah “We Will Go along Road of Loyalty”.

Di akhir konser, Kim Jong Un Ri Sol Ju meninggarkan Teater Rakyat. Dia melambaikan tangan ke arah penonton yang mengelu-elukannya. [dem]