Orang Tua Protes Insentif Guru PNS Dibebankan pada Siswa

FAJAR.CO.ID — Berdasarkan data yang diperoleh, para orang tua dan wali siswa SMAN 6 Bone, Sulsel, akan dibebankan kenaikan pembayaran. Semula Rp25 ribu per bulan menjadi Rp35 ribu per bulan.

Salah satu wali siswa, MN, bercerita bahwa pihak komite sekolah berencana menaikkan pembayaran sekolah dengan alasan untuk pembayaran insentif fungsional sekolah. Insentif untuk kepala sekolah, wakil kepala sekolah, operator sekolah, hingga wali kelas. Semua dibebankan kepada orang tua dan wali siswa.

“Ini pembayaran tidak masuk akal. Mereka yang PNS, kok dibayar lagi. Kan mereka sudah digaji oleh negara,” jelas MN kepada FAJAR.

Lebih jauh, MN merasa miris dengan upaya sekolah dan komite. Lantaran rencana kenaikan tersebut justru mengorbankan gaji guru honorer di sekolah tersebut.

“Sebelumnya Rp25 ribu per bulan. Sudah ada Rp15 ribu untuk honorer per jam dan Rp10 ribu biaya rapat dan operasional pengurus komite. Dan sekarang, rencananya naik menjadi Rp35 ribu per bulan per anak. Dengan rincian Rp10 ribu untuk honorer dan Rp25 ribu lainnya tunjangan insentif,” keluhnya.

Sementara itu, Kepala SMAN 6 Bone, Muh Yusuf, mengakui rencana kenaikan pembayaran bagi orang tua dan wali siswa. Dia berdalih itu urusan komite sekolah.

“Masih wacana. Kami belum rapat. Dan ini inisiatif komite,” jelas Yusuf. (smd/fo/fajar)