2 Film Pendek BRI Life Garapan Livi Zheng

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – PT. Asuransi BRI Life bersama Livi Zheng baru saja menyelesaikan proses syuting film Life is Full of Suprises dan Second Chance, yang mengambil lokasi syuting di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Proses syuting Kedua film produksi BRI Life ini, diselesaikan sesuai waktu selama satu minggu dan melibatkan lebih dari 500 kru film dan juga warga Sukabumi.

Kedatangan Livi Zheng di Sukabumi disambut hangat oleh Walikota Sukabumi Mohamad Muraz, yang menyempatkan waktunya untuk mendatangi set film Livi, saat pengambilan adegan cambuk dan bola api yang dikombinasikan dengan pencak silat.

Dalam Life is Full of Suprises, Livi bekerja sama dengan pemenang Piala Citra untuk Pemeran Utama Wanita Terbaik pada Festival Film Indonesia 2011, Prisia Nasution, nominator Piala Citra untuk Pemeran Utama Wanita Terbaik, Annisa Hertami, dan aktor senior Hengky Solaiman.

Film ini bercerita tentang kehidupan sebuah keluarga yang bahagia namun semua berubah ketika ibu dari anak gadis itu meninggal, dan bagaimana kegigihan anak tersebut menyadarkannya bahwa hidup itu penuh dengan kejutan.

Sementara Second Chance dibintangi oleh Avent Christi dan Anna Tarigan, di film ini Livi menonjolkan seni kerajinan tangan, khususnya masyarakat Sunda berupa anyam-anyaman.

Film yang menceritakan perjalanan hidup sepasang suami istri yang sederhana dengan berbagai konflik kehidupan, dimana sang suami dengan tegar dan penuh semangat mencari nafkah sebagai pengrajin anyaman, walaupun kondisi cacat akibat kecelakaan yang dialami. Sementara sang istri tetap setia dan rajin menjual sayuran setiap hari untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka.

Direktur Utama BRI Life Rianto Ahmadi mengatakan, pihaknya sangat senang dengan selesainya proses syuting kedua film Life is Full of Suprises dan Second Chance, diharapkan melalui film pendek BRI Life ini akan menjadi viral di masyarakat akan pentingnya asuransi bagi kehidupan.

Kedua film pendek BRI Life garapan sutaradara Livi Zeng, rencananya akan tayang di media-media sosial ini bertujuan untuk menggugah sisi emosional masyarakat akan kesadaran pentingnya memiliki asuransi sebagai perlindungan bagi kehidupan, agar kehidupan dapat terus berjalan sesuai dengan impian dan sesuai yang direncanakan walau musibah datang menghampiri.

“BRI Life memiliki peran dan kepentingan dalam mendukung program Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan yang telah dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui film pendek yang mengangkat tema cerita mikro ini, merupakan salah satu wujud peran aktif BRI Life dalam program inklusi dan literasi keuangan tersebut,” tutur Rianto menutup sambutannya

Kedua film berformat film pendek yang di sutradarai Livi ini rencananya akan diluncurkan pada tanggal 28 Oktober 2017, bertepatan dengan ulang tahun BRI Life ke 30 tahun.

Direktur Pemasaran BRI Life Fabiola N. Sondakh mengatakan BRI Life sangat concern atas pertumbuhan industri asuransi jiwa di tanah air. Melalui konsep literasi yang berbeda, BRI Life berusaha memberikan edukasi pentingnya berasuransi ke seluruh lapisan masyarakat, salah satunya melalui film pendek yang akan beredar di sosial media.

“BRI Life sebagai pemimpin pasar asuransi mikro, tahun ini juga menerima penghargaan dari OJK, sebagai perusahaan dengan produk asuransi mikro yang inovatif, kami berharap melalui film ini nantinya akan lebih meningkatkan penjualan asuransi mikro BRI Life di masyarakat luas dan lebih menancapkan posisi BRI Life sebagai perusahaan asuransi dengan penjualan mikro terbesar di Indonesia,” pintanya.

Livi Zheng dipilih BRI Life sebagai sosok muda yang bersemangat, tanpa henti terus mempromosikan kampung halamannya Indonesia di dunia Internasional terutama di Hollywood. Livi yang dikenal sebagai salah satu Kartini Indonesia sudah menjadi dosen tamu dan motivator di lebih dari 25 universitas di Amerika dan Asia.

Di tengah kesibukannya dalam menjalani syuting di Sukabumi, Livi juga meyempatkan diri memberikan workshop film untuk murid-murid SMA dari enam sekolah di Sukabumi. Karena keuletan, semangat dan ketekunannya dalam membuat film, Livi juga mendapatkan Aryo Blitar Award kategori Most Inspiring 2017 dari Bupati Blitar, Drs H. Rijanto, MM di hadapan 22.000 warga Blitar. (Fajar)