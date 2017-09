Presiden Jokowi Ajak Vote, Video Pariwisata Indonesia Juara Umum di UNWTO

CHENGDU – Membanggakan! Fantastik! Keren! Video pariwisata Wonderful Indonesia: The Journey of a Wonderful World akhirnya juara dunia! Dua kategori diborong tuntas, dalam kompetisi video pariwisata dunia yang digelar UNWTO, Lembaga PBB yang bergerak di bidang pariwisata.

Diumumkan saat 22rd General Assembly UNWTO di Intercontinental Century City Convention Center Hotel, Chengdu, Tiongkok, award itu diterima langsung oleh Menpar Arief Yahya. Pria asli Banyuwangi ini sempat berkaca-kaca, begitu dipanggil untuk kali kedua ke atas mimbar.

Agak lama dia terdiam, tidak banyak berkata-kata yang terucap dari bibirnya. Hanya satu frasa, “Membanggakan!” ucap Arief Yahya singat, sambil memegang bendera Merah Putih.

Banyak delegasi dari negara-negara anggota UNWTO yang memberi ucapan selamat. Tetapi bukan itu yang membuatnya terharu. Pertama, Indonesia juara dalam kategori 2 kategori langsung. Winner UNWTO Video Competition 2017 Region East Asia and Pacific dan kategori People’s Choice Award 2017.

Kedua, ini kali pertama dalam sejarah Kompetisi video pariwisata UNWTO. Hanya Indonesia, satu-satunya negara yang mencatat sejarah, mendapatkan juara kedua-duanya. Karena itu, ini momentum kemenangan dari 63 negara peserta dan sangat membanggakan. “Ini surprise buat kita! Kami tidak menyangka di kategori ini juara,” kata Arief Yahya.

Pesaing di Asia Timur dan Pasifik itu, bagus-bagus. Kalau di media sosial, video-video pendek 30 detik yang diviralkan Selandia Baru, Australia, Korea, Jepang itu bagus-bagus. “Video kita sudah lolos dari juri UNWTO yang standar dunia,” kata Arief Yahya.

Ketiga, khusus kategori People’s Choice, yang didapat dari e-voting dari seluruh masyarakat dunia, Indonesia juara! “Terima kasih pada Pak Presiden Jokowi, yang turut mengajak vote melalui akun Facebook-nya. Terima kasih juga pada masyarakat di seluruh dunia yang sudah memilih video Indonesia sehingga juara!” ucap Menpar Arief Yahya.

Kekuatan Presiden Jokowi mengajak publik dan netizen untuk nge-vote sudah teruji. Dalam waktu 2×24 jam, sejak Presiden Jokowi memposting ajakan vote di Facebook, suara yang masuk langsung melejit hampir 50 ribu voters.

“Maju serentak tentu kita menang!” lanjut Menpar Arief yang dicuplik dari lirik lagu Maju Tak Gentar karya seniman dan sekaligus pejuang Cornel Simanjuntak. Kata-kata sakti itu sering diucapkan Arief Yahya untuk mengajak bersatu dalam spirit Indonesia Incorporated.

Memang harus diakui, video Indonesia sangat bagus. Destinasi yang diekspose Jakarta Wakatobi, Raja Ampat, Sumatra Utara, Lombok Makasar, dan Banyuwangi. Soundtrack lagu yang ditampilkan juga kelas dunia, What A Wonderful World oleh Louis Armstrong.

Saking bagusnya, video itu meskipun diputar dua kali, saat menerima dua kali awards, masih saja dipuji audience. Bahkan paling riuh tepuk tangannya. Itu juga indikator, bahwa videonya memang berkualitas.

Yang pasti, Menpar menyebut kemenangan ini adalah branding yang kuat. Dia menyebut, makna kemenangan itu adalah 3C. “Secara internal menaikkan Confidence Level. Secara ekaternal memperkuat Credibility. Dan sudah lolos dari Calibration melalui global standart atau kriteria yang berkelas dunia,” ungkap Arief. Congratulation!

Hasil Lengkap:

Juara Hasil Voting terbanyak: Indonesia

(People’s Choice Award)

Juara video terbaik Regional:

1. Winner of the UNWTO Tourism Video Competition for Africa – Tunisia.

2. Winner of the UNWTO Tourism Video Competition for Americas – Chili.

3. Winner of the UNWTO Tourism Video Competition for East Asia and the Pacific – Indonesia.

4. Winner of the UNWTO Tourism Video Competition for Europe – Swiss.

5. Winner of the UNWTO Tourism Video Competition for Middle East – Mesir.

6. Winner of the UNWTO Tourism Video Competition for South Asia – Bhutan. (*)