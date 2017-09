Semifinal Japan Open, Marcus/Kevin Diadang Lawan Terberat

FAJAR.CO.ID — Setelah menang 21-19, 22-20 atas ganda Denmark, Anders Skaarup Rasmussen/Kim Astrup, partai sangat berat kini menanti wakil Indonesia, Marcus Fernaldi dan Kevin Sanjaya.

Pada semifinal besok (Sabtu, 23/9/2017), Marcus/Kevin harus kembali bertemu dengan ganda Denmark. Tak tanggung-tanggung, lawannya adalah ganda nomor satu dunia, Mathias Boe/Carsten Mogensen.

Mathias/Carsten adalah pasangan yang membuat Marcus/Kevin kalah di final Korea Open pekan kemarin. Rekor pertemuan mereka saat ini 1-4, Marcus/Kevin tertinggal.

Selain Marcus/Kevin, Praveen Jordan/Debby Susanto juga sudah memeastikan tempat di semifinal. Dalam pertandingan besok, Praveen/Debby akan menghadapi ganda Tiongkok Wang Yilyu/Huang Dongping.

Tuan rumah Japan Open superseries menguasai tempat di semifinal. Negeri Matahari Terbit itu mengirim enam wakilnya di empat besar turnamen ke-8 dari 13 ajang dalam kalender Metlife BWF World Superseries.

Setelah Jepang, Tiongkok punya empat wakil. Disusul Indonesia, Korea Selatan dan Denmark masing-masing dua wakil. Kemudian Malaysia, Spanyol, Rusia dan India masing-masing satu wakil.

Semifinal Japan Open ini akan digelar di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Sabtu (23/9/2017) mulai pukul 12.00 atau 10.00 WIB. (fajar/jpnn)

Semifinalis Japan Open Superseries 2017

Tunggal putra

Lee Chong Wei (Malaysia) vs Shi Yuqi (Tiongkok)

Son Wan Ho (Korsel) vs Viktor Axelsen (Denmark)

Tunggal putri

Nozomi Okuhara (Jepang) vs Carolina Marin (Spanyol)

Chen Yufei (Tiongkok) vs He Bingjiao (Tiongkok)

Ganda putra

Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya (Indonesia) vs Mathias Boe/Carsten Mogensen (Denmark)

Takuto Inoue/Yuki Kaneko (Jepang) vs Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov (Rusia)

Ganda putri

Naoko Fukuman/Kurumi Yonao (Jepang) vs Kim Ha Na/Hee Yong Kong (Korsel)

Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi (Jepang) vs Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Jepang)

Ganda campuran

Pranaav Jerry Chopra/Reddy N. Sikki (India) vs Takuro Hoki/Sayaka Hirota (Jepang)

Wang Yilyu/Huang Dongping (Tiongkok) vs Praveen Jordan/Debby Susanto (Indonesia)