Tekuk Unggulan Pertama, Marcus/Kevin Lolos Final Japan Open

FAJAR.CO.ID — Hasil mengesankan diraih ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya (Indonesia), pada semifinal Japan Open 2017, hari ini (Sabtu, 23/9/2017).

Marcus/Kevin menekuk unggulan pertama sekaligus ganda putra nomor satu dunia, Mathias Boe/Carsten Mogensen (Denmark), dengan dua game langsung, 21-15, 21-14.

Hasil ini sekaligus memastikan Marcus/Kevin lolos ke final yang digelar besok (24/9/2017). Pasangan ini akan menantang ganda tuan rumah, Takuto Inoue/Yuki Kaneko (Jepang).

Sementara, hasil berbeda diraih ganda campuran Indonesia, Praveen Jordan/Debby Susanto (Indonesia). Mereka kandas di semifinal setelah takluk dua game, 14-21, 19-21, dari pasangan Tiongkok, Wang Yilyu/Huang Dongping (Tiongkok).

Hasil Semifinal Japan Open 2017

Sabtu, 23 September 2017

Tunggal Putra

Lee Chong Wei (Malaysia) vs Shi Yuqi (Tiongkok): 21-19, 21-8

Son Wan Ho (Korsel) vs Viktor Axelsen (Denmark): 16-21, 16-21

Tunggal Putri

Nozomi Okuhara (Jepang) vs Carolina Marin (Spanyol): Walkover

Chen Yufei (Tiongkok) vs He Bingjiao (Tiongkok)

Ganda Putra

Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya (Indonesia) vs Mathias Boe/Carsten Mogensen (Denmark): 21-15, 21-14

Takuto Inoue/Yuki Kaneko (Jepang) vs Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov (Rusia): 12-21, 21-18, 21-19

Ganda Putri

Naoko Fukuman/Kurumi Yonao (Jepang) vs Kim Ha Na/Hee Yong Kong (Korsel): 19-21, 11-21

Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi (Jepang) vs Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Jepang): 21-11, 21-15

Ganda Campuran

Pranaav Jerry Chopra/Reddy N. Sikki (India) vs Takuro Hoki/Sayaka Hirota (Jepang): 21-14, 15-21, 19-21

Wang Yilyu/Huang Dongping (Tiongkok) vs Praveen Jordan/Debby Susanto (Indonesia): 21-14, 21-19

Jadwal Final Japan Open 2017

Minggu, 24 September 2017 (Mulai pukul 12.00 WIB)

Ganda Putri

Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi (Jepang) vs Kim Ha Na/Hee Yong Kong (Korsel)

Ganda Putra

Takuto Inoue/Yuki Kaneko (Jepang) vs Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya (Indonesia)

Ganda Campuran

Wang Yilyu/Huang Dongping (Tiongkok) vs Takuro Hoki/Sayaka Hirota (Jepang)

Tunggal Putri

Chen Yufei (Tiongkok)/He Bingjiao (Tiongkok) vs Carolina Marin (Spanyol)

Tunggal Putra

Viktor Axelsen (Denmark) vs Lee Chong Wei (Malaysia)