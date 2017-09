Blink-182 Ikut dalam Konser Mengenang Kematian Chester

FAJAR.CO.ID- Grup musik Blink-182 masuk ke jajaran penampil untuk konser penghormatan pada Chester Bennington. Pengumuman tersebut disampaikan langsung lewat akun media sosial band. Blink-182 merasa terhormat bisa bergabung dalam konser mengenang vokalis Linkin Park yang meninggal 20 Juli 2017 lalu itu.

Apalagi kedua band memang memiliki kedekatan dan kerap tampil di acara yang sama. Travis Barker sebagai penggebuk drum juga pernah berkolaborasi dengan Linkin Park di salah satu panggung. Dia juga mengaku sangat hancur ketika mengetahui Chester Bennington meninggal dunia.

“In honor of our friend #ChesterBennington, we’re excited to announce we’ll be performing w/ @LinkinPark October 27,” tulis akun Blink-182, Minggu (24/9).

Dengan masuknya Blink-182, sederet musisi dipastikan bakal tampil dalam konser penghormatan untuk mendiang Chester Bennington, vokalis Linkin Park. Sebelumnya telah diumumkan beberapa nama yakni personel dari band Korn, System Of A Down, Bring Me The Horizon, Avenged Sevenfold, dan lainnya.

Diberitakan sebeluknya, Linkin Park telah mengumumkan akan menggelar sebuah acara spesial untuk menghormati kepergian, Chester Bennington. Perayaan yang digelar hanya satu malam tersebut akan berlangsung di Hollywood Bowl, Los Angeles pada Jumat, 27 Oktober 2017.

Acara tunggal ini menandai pertama kalinya lima anggota Linkin Park tampil di atas panggung tanpa Chester Bennington.

Dalam konser bertajuk Music For Relief’s One More Light Fund in memory of Chester, Linkin Park bergabung dengan sejumlah artis lain. Tiket yang dijual sejak 22 September 2017 telah ludes semuanya.

