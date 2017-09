“Long As I Get Paid” Cuma Butuh Sehari Tembus Dua Juta Penonton

FAJAR.CO.ID — Video klip lagu berjudul “Long As I Get Paid” diluncurkan Agnez Mo pada Sabtu, 23 September 2017 pukul 00.00 WIB. Secara mengejutkan, dalam sehari video itu langsung meraih lebih dari 2 juta penonton.

Cewek 31 tahun itu menampilkan konsep yang mewah dalam video Long As I Get Paid. Ia terlihat mengenakan kebaya tanpa lengan dipadukan celana panjang hitam. Kebaya itu tampak sangat modern dengan motif batik dan hiasan kepala. Busana yang dipakainya dirancang oleh Anne Avantie.

Selain pakaian yang mewah, video Long As I Get Paid juga menampilkan lokasi syuting yang megah. Video klip itu melakukan pengambilan gambar di Los Angeles, California. Latar belakang yang disajikan adalah bangunan yang juga tampak mewah.

Sepanjang lagu Agnez Mo berjalan, serta berbaur dengan penari dan salah seorang model pria. Di salah satu adegan Agnez Mo yang mewarnai rambutnya juga terlihat memegang sebuah pisau.

I’ve been around you, know what i need and i ain’t gonna wait for nobody’s permission, tulis Agnez Mo di akun Instagram untuk mempromosikan lagunya.

