Niat Nonton Konser Armada Berakhir Tragis, Satu Pelajar Tewas Mengenaskan

FAJAR.CO.ID, MUARA TEWEH – Berniat hendak nonton konser Armada di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, pada Sabtu malam, warga Kabupaten Murung Raya malah menjadi duka. Kecelakaan maut menimpa Risma (16) warga jalan Sengaji RT 03 Muara Laung I, Sabtu (23/9) sekitar pukul 15.00 WIb.

Insiden nahas ini terjadi setelah sepeda motor korban jenis Honda Beat No Pol KH 6473 ME bertabrakan dengan Mobil Toyota Hilux warna Putih No Pol B 9342 PBC, yang dikemudikan Indra Berkatianoor.

Informasi yang dihimpun Kalteng Pos Online, kejadiannya persis di ruas jalan Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu Km 53 Desa Sei Rahayu Kecamatan Teweh Tengah, Batara, dijalan menikung tajam.

Kronologi kejadian, pada saat korban yang mengendarai sepeda motor berboncegan dengan temannya Sarmila Frana Tasya (16) dari arah Puruk Cahu menuju arah Muara Teweh.Tiba di jalan menikung ke kiri, mereka tidak dapat mengendalikan sepeda motornya, sehingga mengambil jalur jalan sebelah kanan. Sedangkan di saat bersamaan juga melaju mobil Toyota Hilux dari arah berlawanan. Kecelakaan pun tak bisa dihindarkan.

Akibat kejadian tersebut, pengendara sepeda motor Risma meninggal dunia di tempat kejadian kecelakaan, penumpang sepeda motor Sarmila mengalami luka patah kaki kanan.

Kapolres Batara AKBP Tato Pamungkas Suyono SIk melalui Kasat Lantas AKP Teguh Setiabudi SH SIk membenarkan, bahwa ada laka lantas di TKP tersebut antara mobil dan sepeda motor Beat yang menyebabkan pengemudi motor 1 orang MD di TKP dan 1 orang luka berat (LB).

“Sementara BB dan pengemudi roda empat sudah diamankan di Polres Batara. Untuk penyebab kejadian masih kami dalami dan masih dilakukan pengumpulan keterangan dan bukti lainnya melalui olah TKP,” kata Kasat lantas Teguh, Minggu (24/9). (dad/nto)