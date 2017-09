Pendiri Majalah Playboy Dilaporkan Meninggal Dunia

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pendiri Majalah Playboy, Hugh Hefner meninggal dunia, Rabu (27/9) di kediamannya Playboy Mansion, Amerika Serikat waktu setempat.

Dia mengembuskan nafas terakhir di usia 91 tahun. Kabar duka itu diketahui dari akun Twitter resmi Playboy.

“American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef,” tulis PlayBoy.

Sayang, akun tersebut tak rinci soal penyebab Hugh Hefner tutup usia.

Sang putra, Cooper Hefner yang juga Chief Creative Officer of Playboy Enterprise menyampaikan rasa dukanya.

Dia mengatakan sosok sang ayah pasti akan sangat dirindukan oleh banyak orang.

Dia juga mengatakan bahwa ayahnya sudah menjalani kehidupan luar biasa.

Dilansir berbagai sumber, Majala Playboy yang dirikan Hefner pada tahun 1953. Kala itu, Hefner nekat meminjam uang sebesar $8,000 dari teman-temannya dan keluarganya sebagai modal awal untuk menerbitkan majalah Playboy. Edisi pertamanya terbit pada tahun itu juga.

Dan ternyata pada edisi pertama Majalah Dewasa itu laris manis dengan sebanyak 50 ribu eksemlar terjual.

Di kemudian hari, disusul dengan keberhasilan-keberhasilan lainnya menjadi sebuah perusahaan raksasa, antara lain dia pun mendirikan klub-klub bergengsi, hotel, kasino, dll. (jpnn/fajar)