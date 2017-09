Tanpa Paulle, Belakang PSM Rapuh Hadapi Semen Padang

FAJAR.CO.ID — PSM Makassar mesti mempersiapkan dengan matang pengganti Steven Paulle saat menjamu Semen Padang di Stadion Gelora Andi Mattalatta, Makassar, Senin (2/10/2017).

Paulle absen pada kandang kontra Kabau Sirah karena hukuman akumulasi kartu kuning yang ia dapatkan di Stadion Mandala, Jayapura, Rabu (27/9/2017).

Paulle adalah benteng kokoh PSM di lini belakang. Tanpanya, Hamka Hamzah dijamin akan keteteran.

Salah satu opsi pengganti Paulle ada pada Hendra Wijaya. Akan tetapi, penampilan Hendra selalu membuat cemas saat berada di lini belakang.

Sementara, Semen Padang, yang sedang butuh poin untuk menjauhi zona degradasi, berjanji all out, meski mereka mengakui laga away di Gelora Mattalatta adalah partai berat.

“Kami harus fokus di laga ini demi poin,” ucap Manager Semen Padang, Win Bernardino.

Bagi PSM, partai kontra Semen Padang merupakan salah satu kunci untuk tetap berada di trek menuju gelar juara. Terlebih pada pekan ini, dua tim teratas, Bali United dan Bhayangkara FC akan “saling bunuh” di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, Jumat malam (29/9/2017).

Melihat penampilan Bhayangkara FC yang sedang on fire, besar kans PSM untuk memperbaiki posisi ke urutan kedua di klasemen. (tam/fajar)

—

Klasemen

No.Klub — Main — Poin

1. BHAYANGKARA — 26 — 53

2. BALI UNITED — 26 — 52

3. PSM MAKASSAR — 26 — 49

4. MADURA UNITED — 26 — 48

5. PERSIPURA JAYAPURA — 26 — 47

…

17. SEMEN PADANG — 26 — 28

16. PERSERU — 26 — 22

17. PERSIBA — 26 — 19

18. PERSEGRES — 26 — 10

Jadwal Matchday 27 Liga 1

Jumat, 29 September

PERSERU SERUI VS AREMA FC

Stadion Marora, Serui

Kickoff 13:30 WIB

BHAYANGKARA FC VS BALI UNITED

Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi

Kickoff 18:30 WIB (Live on TVONE)

Sabtu, 30 September 2017

MITRA KUKAR VS SRIWIJAYA FC

Stadion Aji Imbut, Tenggarong

Kickoff 15:00 WIB (Live on TVONE)

PERSIJA JAKARTA VS PS TNI

Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi

Kickoff 18:30 WIB (Live on TVONE)

PERSELA LAMONGAN VS PERSEGRES

Stadion Surajaya, Lamongan

Kickoff 18:30 WIB (Live Streaming)

Minggu, 1 Oktober 2017

PERSIPURA VS MADURA UNITED

Stadion Mandala, Jayapura

Kickoff 13:30 WIB

BARITO PUTERA VS PUSAMANIA BORNEO

Stadion 17 Mei, Banjarmasin

Kickoff 15:00 WIB (Live on TVONE)

PERSIBA VS PERSIB BANDUNG

Stadion Batakan, Balikpapan

Kickoff 18:30 WIB (Live on TVONE)

Senin, 2 Oktober 2017

PSM MAKASSAR VS SEMEN PADANG

Stadion Andi Mattalatta, Makassar

Kickoff 18:30 WIB (Live on TVONE)