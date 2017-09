Baru Menikah, Foto Bugil Vicky Shu Lagi Ngangkang Beredar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Vicky Shu kembali jadi sorotan publik. Ia dikabarkan akan dipanggil polisi untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus First Travel.

Selain rencana pemeriksaannya, foto bugil Vicky Shu juga mencuri perhatian netizen.

Foto hot Vicky Shu beredar di media sosial sejak kemarin atau seminggu setelah menikah. Ya, Vicky Shu menikah dengan Ade Imam di Candi Brobudur pada Sabtu 23 September 2017.

Foto bugil Vicky Shu pertama kali diunggah oleh fotografer handal Jerry Aurum di akun Instagram pribadinya @jerryaurum, Kamis (28/9/2017).

Di foto itu, Vicky Shu terlihat seperti tidak mengenakan busana. Ia duduk di tumpukan sepatu sambil ngangkang.

Vicky Shu menutupi bagian dada dan selengkangannya dengan sepatu miliknya. Foto ini diambil pada tahun 2014 lalu.

Meski terlihat bugil, namun Jerry Aurum menyebut Vicky tetap mengenakan busana. Vicky Shu terlihat bugil hanya karena efek kamera.

“Ini salah satu foto favorit gua. Gua tanya, apa kesenangannya di luar nyanyi. ‘Sepatu!’ Jadilah Vicky difoto dengan sepatu2nya desainnya sendiri,” tulis Jerry.

“Dan, tenang aja, pake baju koq dibalik sepatu2nya. Yang mengesankan, dia datang dgn 3 koper guede, tanpa kawalan dan bantuan asisten2, nyetir sendiri. Itu pemandangan yang gak terlalu biasa buat gua, but certainly a plus point. And she’s just got married. Selamat!,” tandas Jerry.

Foto bugil Vicky Shu ini pernah dipajang oleh Jerry Aurum dalam pameran foto di Senayan City, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2014).

Vicky Shu sudah pernah membantah dirinya telanjang dalam foto itu. Ia menyebut dia mengenakan busana saat difoto.

“Ditimbun sepatu, aku terlihat nggak pakai pakaian dalam, tapi di situ aku pakai baju,” ucap Vicky saat menghadiri pameran foto Jerry Aurum di Senayan City, Jakarta Pusat, Rabu, 17 September 2014.

Vicky sendiri mengaku puas dengan hasil jepreten Jerry. Dia bahkan ingin berpose lagi untuk Jerry, tapi dengan tema pose lainnya.

Vicky Shu mengaku tak mau kembali berpose dengan gaya seksi. “Nggak, aku nggak mau difoto seksi. Ini terbilang sudah foto seksi banget,” tandas Vicky Shu. (Fajar/pojoksatu)