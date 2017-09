Rupiah Terus Melemah Terhadap Dollar, Terendah Sepanjang 2017

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) terus melemah dalam pekan ini. Rupiah terancam menyentuh angka Rp. 13.500 yang menjadikannya sebagai nilai terendah sepanjang 2017.

Pantauan JawaPos.com dari kurs referensi (JISDOR) Bank Indonesia, nilai tukar Dolar AS saat ini berada pada posisi Rp 13. 492. Pada Kamis (28/9) kemarin, nilai tukar rupiah berada posisi Rp 13.464 per dolar AS.

Pelemahan ini tidak hanya terjadi pada pada hari ini maupun kemarin. Sejak Senin (25/9) lalu, nilai tukar dilaporkan terus melemah.

Pada awal pekan ini, nilai tukar berada pada posisi Rp 13.305 per dolar AS. Kemudian pada Selasa (26/9) nilai tukar mencapai Rp 13.384 per dolar AS.

Sebenarnya, pada Rabu (27/9), rupiah sempat bertahan pada posisi Rp 13.384 per USD. Mata uang kebanggaan Indonesia itu benar-benar goyah pada Kamis (29/9) menjadi Rp 13.464 per USD. Dan hari ini. menjadi Rp 13.492 per USD.

Diperkirakan, minimnya sentimen positif dari dalam negeri membuat nilai tukar rupiah terhadap USD kian tak berdaya. (Fajar/JPC)