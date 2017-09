Untung Belum Jadi Coto, Polres Pinrang Sita 100 Kg Jeroan Impor Tak Layak

FAJAR.CO.ID — Polres Pinrang, Sulsel, menyita lebih dari 100 kilogram jeroan sapi impor di Jalan Imam Bonjol, Jumat pagi (29/9/2017). Jeroan tersebut diedarkan oleh salah seorang warga bernama Muh Said.

Jeroan impor tersebut diperoleh Said dari beberapa swalayan besar di Kota Makassar. Di Pinrang, Said mengedarkan daging ini ke sejumlah penjual Coto Makassar.

Jeroan yang dijual Said merupakan jeroan impor dari dua negara, yakni dari Australia dan India. Hanya saja dokumen impornya tak lengkap.

Kanit Ekonomi Sat Intelkam Polres Pinrang, Aipda Andi Rudy, mengaku, jeroan beku tersebut sementara diamankan dan disegel. Akan ada pemeriksaan terhadap pengedar daging ini.

Apalagi kata dia, khusus untuk daging asal India, itu dilarang peredarannya. “Makanya untuk sementara kita amankan dulu semua jeroan-jeroan ini, hingga proses penyelidikan tuntas,” ungkapnya.

Polisi juga akan memanggil penyalur jeroan ilegal yang ada di Makassar.

Sementara ini, Said bakal menjalani pemeriksaan. Di rumah Said, tak tampak tanda-tanda jika rumah tersebut menjadi tempat penjualan jeroan sapi. Apalagi di depan rumah ada tulisan jual barang pecah belah.

Dinas Peternakan dan Perkebunan Pinrang ikut khawatir dengan beredarnya jeroan sapi asal India di wilayahnya. Jeroan itu dinilai belum layak edar dan tak bisa dikonsumsi untuk warga Indonesia.

Kepala Bidang Keswan, Kesmavet dan Penyuluhan Dinas Peternakan dan Perkebunan Pinrang, drh Elvi Martina, mengatakan, sapi asal India belum bebas dari penyakit mulut dan kulit. Makanya penjualannya masih dilarang.

Termasuk penjualan jeroan sapinya. Penyakit mulut dan kulit juga bisa berimbas ke jeroan yang membahayakan kesehatan.

“Apalagi saya dengar ini sudah menyebar ke sejumlah pedagang coto di Pinrang. Sebetulnya jeroan ini sudah harus dimusnahkan karena membahayakan masyarakat,” tegasnya kepada FAJAR, Jumat (29/9/2017).

Dia meminta pedagang coto di Pinrang tak lagi mengambil jeroan di tempat tersebut. Jangan sampai jeroan ini bisa membahayakan masyarakat jika dikonsumsi secara berkelanjutan.

Sementara, Said mengaku sudah mengedarkan ini ke sejumlah penjual coto. Salah satu langganannya adalah Coto Dg Sikki. “Saya beli di Makassar rata-raya Rp40 ribu per kilo. Terus saya jual Rp50 ribu per kilo, tergantung jenis jeroannya,” tambahnya. (ful/fo/fajar)