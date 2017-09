Anging Mammiri dan Tarian Pa’duppa Hangatkan Australia

FAJAR.CO.ID — Acara ini dipersembahkan oleh Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) pada Sabtu (30/9/2017) di Harold Hawthorne Community Centre, 2 Memorial Avenue, Victoria Park, Australia.

Menampilkan Tarian Pa’duppa dan nyanyian Anging Mammiri, lagu daerah Makassar. Juga diselingi kegiatan bazar makanan Sulawesi dan beberapa makanan lainnya.

Event yang cukup menghangatkan keakraban ini dihadiri oleh Mr Brian Oliver (Deputy Mayor of Town of Victoria Park), Mr Richard Mathews (Australian Consul in Makassar ), Ibu Nunung (Perwakilan KJRI Perth, Deputy Consul) dan wakil dari ormas asing, seperti dari Malaysia, jazirah Arab, Thailand, serta Indonesia.

Event ini adalah kerja sama KKSS dengan Perth Indonesia Comminity dan Selendang Sutera oleh Astit dan Richard Oslowy. (*/fajar)