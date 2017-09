KASIHAN, Padahal Dilindungi, Malah Dicincang Duyung Seperti ini

FAJAR.CO.ID, BALIKPAPAN – Lagi, spesies terancam punah berakhir di tangan manusia tak bertanggung jawab. Padahal CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) atau konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam telah mengikat perjanjian internasional sejumlah spesies yang dilindungi.

Kembali hewan dilindungi oleh negara itu dibunuh dengan cara sadis. Seekor mamalia dilindungi yakni dugong atau duyung dibantai dan dipotong-potong oknum yang masih belum diketahui identitasnya ini. Yang mengagetkan lagi, aksi ini justru diposting di media sosial Facebook lewat akun bernama Tan Siuphing. Sontak aksi itu mendapatkan kecaman keras dari warganet.

Dari penelusuran Balikpapan Pos, akun Facebook Tan Siuphing ini mengunggah 17 foto pembantaian mamalia ini dengan caption “Sore ini punya cerita #sadis” pada tanggal 27 September pukul 17.23 Wita. Dari dalam foto yang diunggah ini terdapat seorang gadis remaja tengah asik berselfie saat proses pemotongan dugong berlangsung.

Hingga saat ini masih belum diketahui lokasi pembantaian sadis ini. Namun dari penelusuran sementara dan komentar warga lokasi ini diduga berada di daerah Kalimantan Selatan. Namun informasi tersebut masih belum pasti, lantaran sang pemilik akun tidak menjelaskan keterangan tempat.

Melihat foto ini lantas ditanggapi dengan kecaman keras dari seluruh masyarakat, salah satunya datang dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan, Suryanto. Ia mengecam keras aksi kekerasan terhadap hewan yang dilindungi ini. Sebab keberadaan hewan ini sudah hampir punah dan patut dijaga.

“Waduh di mana ini? Ngeri aku lihatnya, mau muntah aku. Ampuuun,” geramnya melalui pesan WhatsApp, kemarin (28/9).

Hal serupa dikatakan oleh Rendi, salah seorang anggota komunitas pecinta binatang ini mengaku geram terhadap aksi kekerasan terhadap hewan yang hampir punah keberadaannya ini. Menurutnya aksi tersebut harus diusut tuntas hingga ada efek jera bagi para pelaku dan memberikan pelajaran bagi masyarakat agar menjaga hewan yang dilindungi negara.

“Astagaa, emosi saya lihatnya. Jahatnya eh orang-orang itu. Itu loh Dugong, mamalia laut yang dilindungi. Ini juga termasuk endemic Kalimantan, di Teluk Balikpapan itu loh masih ada beberapa. Gak bisa dibiarkan ini,” kesalnya.

Sementara itu saat dikonfirmasi kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) perwakilan Balikpapan, Yaya juga mengaku kaget. Dirinya masih belum mengetahui detail lokasi kejadian seperti yang diunggah di foto tersebut. Namun dirinya belum dapat memastikan hewan tersebut apakah dugong atau pesut Mahakam. Sebab dari foto yang diunggah tidak terlalu jelas terlihat lantaran kondisinya telah terpotong-potong.

“Ini bukan pesut, tapi kalau dugong juga masih belum bisa memastikan karena agak sulit identifikasi dari foto apalagi sudah dipotong-potong,” pungkasnya.

Sampai malam tadi postingan tersebut telah dibagikan sebanyak 2.710 an dengan 1.436 komentar. Postingan ini lantas menjadi viral di media sosial baik Facebook maupun Instagram. Banyak para netizen menuntut pemerintah dan aparat yang berwajib mengusut aksi kekejaman ini. (yad/war)