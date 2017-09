Pria Ini Disebut Kena Kutukan Akibat Selingkuh, Tangan Berubah Jadi Kaki

FAJAR.CO.ID, Sebuah foto tersebar di jagat maya terlihat salah seorang pria berkulit hitam dikatakan mendapat kualat. Pria tersebut terlihat tangannya berubah menjadi kaki, dan kaki berubah menjadi tangan akibat meniduri Istri orang.

Salah satu akun facebook mengunggah foto yang tak biasa itu ke akunnya dengan menulis caption

”See What Happened To This Man After He Slept With Someones Wife,” tulisnya.

Status itu dilengkapi foto pria kulit hitam dengan bentuk tubuh yang aneh. Bentuk tangannya seperti kaki, sedangkan bentuk kakinya seperti tangan.

Foto tersebut cukup viral. Namun ternyata itu hanyalah informasi hoax alias bohongan.

Ternyata, pria dalam foto itu bukan sedang terkena kutukan. Juga tidak ada hubungannya dengan menyelingkuhi istri orang.

Pria tersebut adalah aktor asal Nigeria. Namanya Tunde Usman. Nama panggungnya Okele.

Okele ternyata sedang bersiap bermain karakter dalam sebuah film. Kondisi fisiknya yang aneh itu merupakan hasil rekayasa make-up artist. Okele juga memajang foto anehnya itu pada akun Instagram-nya.

Sebuah situs berita hiburan di Nigeria juga memajang beberapa foto Okele yang baru saja selesai di-make-up.

Foto itu dilengkapi keterangan tentang kesiapan seorang aktor memainkan peran sosok manusia berkaki tangan dan bertangan kaki.

Jadi, jangan gampang tertipu ya. Kalau foto aneh Okele kelak di-share dalam bahasa Indonesia, enggak usah percaya.

Apalagi ikut-ikutan menyebarkan dan minta komentar amin. Langsung saja bilang, ”Jangan sebarkan hoaks”. (jpn/fajar)