Gol Hamka Tutup Pesta Gol PSM ke Gawang Semen Padang

FAJAR.CO.ID — PSM Makassar kembali menang besar di Gelora Andi Mattallata. Giliran Semen Padang yang dibantai empat gol tanpa balas, Senin malam (2/10/2017).

Gol pembuka PSM dibuat oleh striker asal Uzbekistan, Pavel Purishkin. Pavel mencetak gol dari tendangan sudut pada menit 28 babak pertama.

Tendangan sudut Pavel melengkung ke dalam dan mengarah ke sudut kiri atas gawang kiper Semen Padang, Jandia Eka Putra. Jandia sempat melompat namun tidak mampu menjangkau bola.

Tiga menit kemudian, Zulham Zamrun menggandakan keunggulan PSM menjadi 2-0. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang tim tamu.

Satu menit setelah turun minum, babak kedua berjalan, Pasukan Ramang kembali menciptakan gol. Zulham Zamrun mencetak gol keduanya lawan Semen Padang pada menit 46.

Zulham dengan mudah mencetak gol setelah menerima umpan matang dari Ferdinand Sinaga. Zulham menyundul bola dengan leluasa karena tinggal berhadapan dengan kiper Jandia Eka Putra.

Sudah ketinggalan 0-3, Semen Padang kembali ketiban sial. Pemain belakang andalannya, Cassio Fransisco diusir wasit pada menit 62. Dia melakukan pelanggaran keras terhadap Marc Klok yang hampir memasuki kotak penalti Semen Padang.

Klok dijatuhkan dua meter dari kotak 16 meter. Wasit Djumadi Effendi pun tidak ragu-ragu, langsung memberi kartu kuning kedua kepada Cassio. Dengan demikian, Semen Padang harus bermain dengan 10 orang sejak menit 62.

Pelanggaran itu membuahkan tendangan bebas bagi PSM. Sayang, tendangan bebas Willem Jan Pluim berhasil diblok oleh pemain Semen Padang yang membuat pagar betis.

Pada pengujung laga, kapten tim Hamka Hamzah menutup kemenangan Pasukan Ramang dengan skor 4-0 setelah mencetak gol pada menit 90.

Hamka yang ikut merangsek ke depan mencetak gol melalui sepakan kaki kiri setelah sempat mengontrol bola dengan kepala. Gol bersarang di sisi kiri gawang Jandia Eka Putra.

Pada gol kali ini, Hamka melakukan selebrasi unik. Dia berlari ke pinggir lapangan mengambil passapu dan menunjukkannya kepada suporter.

Kemenangan ini membuat PSM tetap memanaskan persaingan di tiga besar klasemen. Sementara, Semen Padang makin dekat ke zona degradasi. (rdi/fo/fajar)

Susunan Pemain

PSM Makassar: Saiful (GK), Hamkah Hamzah (C), Ardan Aras, Reva Adi Utama, Zulkifli Syukur, Rezky Pellu, Mark Anthony Klok, Wiljan Pluim, Zulham Zamrun, Ferdinand Sinaga, Pavel Puriskhin.

Cadangan : Deni Marcel, Hendra Wijaya, Wasyiat Hasbullah, Arfan, Syamsul, M Rahmat, Tibo

Semen Padang : Jandia Eka Putra (GK), Cassio Fransisco, Handi Ramdhan, Henki Ardiles (C), Ibrahim Sanjaya, Elfis, Koe Jaeng Sung, Vanri Mofu, Marcel Silva, Ricko Simanjuntak, Tambun Dibty.

Cadangan : Muh Ridwan (GK), Agung Prasetyo, Boas Atururi, Nuvrianto, Vinno, Adi Nugroho, Muhlis Hadi

—

Hasil Matchday 27

PERSERU 2 -0 AREMA

BHAYANGKARA 3-2 BALI UNITED

MITRA KUKAR 2-0 SRIWIJAYA

PERSELA 7-1 PERSEGRES

PERSIJA 4-1 PS TNI

PERSIPURA 0-1 MADURA UNITED

BARITO PUTERA 2-1 PUSAMANIA

PERSIBA 2-2 PERSIB

PSM MAKASSAR 4-0 SEMEN PADANG

—

Jadwal Matchday 28

Jumat, 6 Oktober 2017

PERSIPURA Vs PERSELA

SEMEN PADANG Vs MADURA UNITED

Sabtu, 7 Oktober 2017

PERSEGRES Vs MITRA KUKAR

SRIWIJAYA Vs PERSIJA JAKARTA

PS TNI Vs PERSERU SERUI

BHAYANGKARA Vs PERSIBA

Minggu, 8 Oktober 2017

PUSAMANIA Vs PSM MAKASSAR

BALI UNITED Vs AREMA FC

Senin, 9 Oktober 2017

PERSIB BANDUNG Vs BARITO PUTERA

—

Klasemen Liga 1

No. Klub — Main — Poin

1. BHAYANGKARA — 27 — 56

2. BALI UNITED — 27 — 52

3. PSM MAKASSAR — 27 — 52

4. MADURA UNITED — 27 — 51

5. PERSIPURA — 27 — 47

…

15. SEMEN PADANG — 27 — 28

16. PERSERU SERUI — 27 — 25

17. PERSIBA — 27 — 20

18. PERSEGRES — 27 — 10