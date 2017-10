Inilah Tawaran Memikat AirAsia demi Dorong Wisman Malaysia ke Indonesia

PUTRAJAYA – AirAsia Berhard menawarkan kesepakatan istimewa bagi para wisatawan Malaysia yang hendak berwisata ke Indonesia untuk periode 1 Maret hingga 21 November 2018. Maskapai milik Dato Anthony Francis Fernandes itu menawarkan potongan harga hingga 50 persen bagi wisatawan Malaysia yang akan berwisata ke berbagai destinasi di Indonesia.

AirAsia menawarkan potongan harga tiket itu di ajang Wonderful Indonesia AirAsia Travel Fair 2017 yang digelar di IOI City Mall, Putrajaya, Malaysia pada 22-24 September lalu. Even itu merupakan hasil kerja sama Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Indonesia dengan AirAsia.

Dalam ajang itu, AirAsia menegaskan komitmennya untuk memboyong lebih banyak turis Malaysia ke Indonesia. Selama ini, AirAsia dikenal sebagai low-cost carrier (LCC) terbesar di Asia Tenggara.

Head of Commercial AirAsia Berhad Spencer Lee mengatakan, kepulauan di Indonesia sudah menjadi satu dari kebanggaan ASEAN. Karena itu, maskapai yang berbasis di Kuala Lumpur International Airport (KLIA) tersebut juga merasa bangga bisa membawa wisatawan ke 15 kota berbeda di Indonesia.

Melalui travel fair ini kami melihat permintaan permintaan perjalanan yang positif antara Indonesia dan Malaysia, dan kami mengharapkan ada lonjakan jumlah wisatawan secara signifikan dari jaringan dan penawaran kami,” ujarnya.

Dalam travel fair itu, pengunjung bisa melihat tarif penerbangan AirAsia untuk berbagai kota tujuan di Indonesia dari periode 1 Maret-21 November 2018. AirAsia menyediakan 350 penerbangan lebih dalam sepekan untuk menghubungkan Malaysia dengan berbagai kota tujuan di Indonesia.

Kota-kota di Indonesia yang sudah didarati AirAsia antara lain Banda Aceh, Bandung, Bali, Jakarta, Lombok, Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Pontianak, Semarang, Solo, Surabaya, Makassar dan Yogyakarta. Termasuk dalam rute-rute itu adalah jalur unik seperti Kuching ke Pontianak, Kuala Lumpur ke Semarang, Solo, Makassar dan kota lainnya.

Selain beroperasi dari Kualau Lumpur sebagai hub utama, AirAsia juga menerbangkan wisatawan dari Penang, Johor Bahru dan Kuching ke Indonesia. Baru-baru ini AirAsia juga menambah frekuensi ke banyak rute untuk memenuhi pertumbungan permintaan bagi wisatawan yang hendak ke Indonesia.

Menpar Arief Yahya mengucapkan terima kasih kepada Air Asia yang sangat agresif dan serius membawa wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia. Pilihan untuk terbang dengan pesawat LCC Low Cost Carrier itu sudah betul, karena price competitiveness nya menjadi kuat, bisa bersaing di global level.

AirAsia sudah lama menggunakan konsep More for Less, you get more, you pay less. Dan strategi itu sangat jitu untuk mendatangkan wisatawan, karena sensitivitas harga. “Paradox marketing itu terjadi di mana-mana! Baik di sektor telecommunication, transportation, maupun tourism, dan AirAsia sudah memikirkan fakta itu dengan baik,” ungkap Arief Yahya.

