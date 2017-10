Awas! Konspirasi Loloskan Argentina di Piala Dunia 2018

FAJAR.CO.ID, BUENOS ARIES – Duel Argentina vs Peru di kualifikasi Piala Dunia 2018, Jumat (5/10) pagi WIB dibumbui rumor konspirasi loloskan Argentina ke Rusia 2018.

Dua negara yang masih berebut tiket PD 2018 itu akan bentrok di Alberto J. Armando atau sering disebut juga La Bombonera, di Buenos Aires.

Di klasemen kualifikasi zona Conmebol, Argentina berada di posisi kelima. Dari zona ini, FIFA memberi jatah empat setengah tiket. Empat lolos otomatis, peringkat kelima melakoni play-off dengan wakil konfederasi lain yang berstatus sama.

Lionel Messi cs kini mengoleksi 24 poin dari 16 laga. Untuk masuk empat besar, Tim Tango harus menyapu bersih dua laga sisa yakni melawan Peru (6/10) dan Ekuador (11/10).

Argentina saat ini cuma unggul satu angka dari Chile di posisi keenam dan tiga angka dari Paraguay. Jika Argentina terpeleset saat melawan Peru atau Ekuador dan dua tim di belakang bisa menyapu bersih sisa pertandingan, maka Messi dkk harus rela menjadi penonton di Piala Dunia 2018 nanti.

Nah, dalam posisi ini, media Peru Toldo Sport mencurigai ada upaya konspirasi AFA (PSSI-nya Argentina) dengan FIFA dan Conmebol untuk memastikan Argentina menang atas Peru.

“Ketiganya akan berkonspirasi merampas kita (Peru) dari pertandingan,” tulis media tersebut, seperti dikutip lagi dari AS.

Peru sendiri kini berada di atas Argentina, posisi keempat, mengoleksi poin sama namun lebih baik dalam urusan gol (26-25 vs 16-15).

Dalam pertemuan pertama di markas Peru, kedua tim bermain imbang 2-2. (Fajar/jpnn)

Jadwal kualifikasi Piala Dunia 2018 Kamis (5/10) malam dan Jumat (6/10) dini hari

Zona AFC

Leg pertama babak keempat

Syria vs Australia (Kamis, 5/10, 19.30 WIB)

Zona UEFA

Grup C

Azerbaijan vs Republik Ceko (Kamis, 5/10, 23.00 WIB)

Irlandia Utara vs Jerman (Jumat, 6/10, 01.45 WIB)

San Marino vs Norwegia (Jumat, 6/10, 01.45 WIB)

Grup E

Armenia vs Polandia (Kamis, 5/10, 23.00 WIB)

Montenegro vs Denmark (Jumat, 6/10, 01.45 WIB)

Rumania vs Kazakhstan (Jumat, 6/10, 01.45 WIB)

Grup F

Inggris vs Slovenia (Jumat, 6/10, 01.45 WIB)

Malta vs Lithuania (Jumat, 6/10, 01.45 WIB)

Skotlandia vs Slovakia (Jumat, 6/10, 01.45 WIB)

Zona Conmebol

Bolivia vs Brazil ((Jumat, 6/10, 03.00 WIB)

Venezuela vs Uruguay (Jumat, 6/10, 04.00 WIB)

Argentina vs Peru (Jumat, 6/10, 06.30 WIB)

Chile vs Ekuador (Jumat, 6/10, 06.30 WIB)

Kolombia vs Paraguay (Jumat, 6/10, 06.30 WIB)