Wali Kota Berduka, Penyanyi “Duduk-duduk di Pantai Losari” Telah Tiada

FAJAR.CO.ID — Beberapa saat lalu, Minggu (8/10/2017) Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, tiba di rumah duka musisi senior Syamsir Arifin yang akrab dengan nama Anci Laricci.

Begitu tiba di lokasi, Danny langsung masuk pintu dan duduk di samping jenazah Anci Laricci.

Rumah duka terletak di Jalan Hertasning IV Kota Makassar.

Danny begitu merasakan kesedihan. Kata dia, Anci Laricci adalah pencipta sekaligus maestro yang dimiliki suku Bugis-Makassar.

“Beliau pencipta lagu kita. Siapa sih yang tidak tahu lagu ‘Duduk-duduk di Pantai Losari’,” ucap Danny di rumah duka.

Maklum bila Danny sangat merasa kehilangan sosok musisi senior Anci Larricci. Ia, Anci Laricci, bersama jajaran Pemkot Makassar baru saja menuntaskan event besar bertajuk “Makassar International Eight Festival and Forum” (F8).

Pada ajang tersebut, ada panggung khusus bagi penyanyi -penyanyi lokal dalam acara The Legend of Makassar. Dan, Anci Laricci bertindak sebagai Produser The Legend of Makassar.

Kesempatan terhormat ini dibayar tunai oleh Anci Laricci bersama penyanyi dan musisi Makassar dengan menampilkan pertunjukan terbaik. Dan siapa sangka, event F8 tahun ini adalah kebersamaan terakhir Pemkot Makassar dengan Anci Laricci. (sul/fajar)