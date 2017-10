Kini 17 Negara Sudah Pastikan Langkah Mereka ke Piala Dunia 2018 di Rusia, Ini Daftarnya…

FAJAR SPORT, JAKARTA – Laga kualifikasi Piala Dunia 2018 di Rusia kembali mengutuskan dua negara untuk berlaga di Rusia nanti, setelah melewati babak kualifikasi zona Eropa dengan hasil baik pada, Selasa (10/10/2017) dini hari tadi.

Tambahan dua negara itu, maka kini sudah 17 negara yang memastikan diri bakal berlaga di Piala Dunia 2018 di Rusia nanti. Dua negara terakhir yang lolos ke Piala Dunia 2018 adalah Islandia dan Serbia.

Islandia mengamankan tiket ke Rusia setelah mengalahkan Kosovo 2-0 pada laga pamungkas penyisihan Grup I. Kemenangan yang membuat anak asuh Heimir Hallgrimsson mengakhiri babak kualifikasi sebagai pemuncak klasemen dengan 22 poin.

Di Grup I ini, Kroasia berhasil mengamankan tiket bertarung di babak play off setelah menjadi runner up dengan poin.

Sementara itu, gol tunggal Aleksandar Prijovic ke gawang Georgia memastikan kemenangan Serbia pada laga terakhir penyisihan Grup D. Tim besutan Slavoljub Muslin itu jadi juara grup dengan 21 poin di atas Irlandia yang secara mengejutkan mengalahkan tuan rumah Wales.

Dengan demikian sudah 17 negara yang mengantongi tiket Piala Dunia 2018. Selain Islandia dan Serbia, sebelumnya ada Rusia (tuan rumah), Brasil, Iran, Jepang, Meksiko, Belgia, Korea Selatan, Arab Saudi, Jerman, Inggris, Spanyol, Nigeria, Kosta Rika, Polandia dan Mesir.

Artinya tersisa 15 tiket putaran final Piala Dunia 2018. Dua di antaranya akan datang juara Grup A dan B kualifikasi PD 2018 zona Eropa. Benua Biru juga masih punya 4 tiket lainnya dari babak play off November mendatang.

Babak play off ini akan diikuti 8 negara berstatus runner up terbaik dari 9 grup babak kualifikasi. Mereka akan diundi untuk saling berhadapan dalam dua leg babak play off. (Fajar/pojok)