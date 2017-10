PPP Kubu Djan Faridz ke KPU, Asrul Sani: Itu Sebatas Menghormati Rakyat yang Bertamu

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Langkah PPP kubu Djan Faridz menghadap ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemarin, (9/10) mendapat tanggapan santai dari Sekjend PPP kubu Romahurmuziy, Arsul Sani.

Menurut Sani, kunjungan Djan Faridz dan kubunya itu agar suara mereka didengar KPU. “Arsul yakin bahwa KPU menerima mereka-pun sebatas menghormati rakyat yang bertamu ke KPU,” ujar Arsul Sani kepada wartawan, Jakarta. Selasa (10/10).

Dikatakan Arsul, bahwa KPU tentu telah mengkaji secara cermat dan teliti persoalan kepengurusan PPP dengan menggunakan parameter perundang-undangan, khususnya UU Parpol dan UU Pemilu.

“Siapapun yang menggunakan parameter UU maka akan sampai pada kesimpulan bahwa klaim Djan Faridz dan segelintir pengikutnya sebagai pengurus DPP PPP tidak ada dasar atau legitimasi hukumnya,” jelas Arsul Sani.

Sementara, menurut Arsul satu-satunya legitimasi kelompok Djan Faridz selama ini adalah Putusan Kasasi MA No. 601/2015. Namun,

Putusan Kasasi No. 601 ini telah secara tegas dibatalkan oleh MA sendiri dengan Putusan PK No. 79/2017.

“Jadi satu-satunya legitimasi kelompok Djan Faridz sudah tidak ada lagi,” ungkap Arsul Sani.

Seperti diketahui, Mahkama Agung mengabulkan gugatan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh

Romahurmuziy. Maka dari itu, melalui putusan PK No 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 menyatakan kepengurusan PPP sah dibawah kepemimpinan Romahurmuziy.

Putusan itu sekaligus menyatakan Ketua Umum PPP yang sah adalah hasil Muktamar Pondok Gede 2016, M Romahurmuziy.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan kepengurusan PPP yang sah ada di bawah kepengurusan Romi sesuai dengan SK Kemenkum HAM tahun 2016. (Aiy/Fajar)