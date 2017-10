Kalahkan Kosta Rika, Panama Catatkan Sejarah Baru di Piala Dunia 2018

FAJAR SPORT, PANAMA – Panama membuat kejutan di Piala Dunia 2018 usai memastikan diri lolos secara otomatis ke Rusia.

Langkah Panama ke Rusia didapat setelah mengalahkan juara Favorit, Kosta Rika di kualifikasi zona CONCACAF dengan skor tipis 2-1. Kemenangan ini pun membuat Panama finis di posisi tiga klasemen Zona CONCACAF dan berhak melangkah ke Rusia.

Negara yang berada di posisi 60 peringkat dunia mengukir sejarah baru di pentas sepakbola tertinggi di dunia. Ini untuk pertama kali negara dengan populasi 4.034.119 jiwa (berdasar data 2016) itu lolos ke Piala Dunia.

Tak ada yang menyangka Panama bisa melenggang ke Piala Dunia 2018. Justru Amerika Serikat yang paling diunggulkan. Maklum saja, pada laga sebelumnya, Panama kalah 0-4 di kandang AS. Pada laga pamungkas, Panama harus meladeni tim kuat Kosta Rika. Sedangkan pada saat bersamaan AS hanya akan meladeni tuan rumah Trinidad & Tobago yang sudah tak punya peluang.

Hanya saja, fakta di lapangan sungguh mengejutkan. Panama mampu menang 2-1 atas Kosta Rika setelah sempat tertinggal sejak menit 36. Blas Perez menyamakan kedudukan pada menit 55. Namun, hasil imbang tak akan membawa Panama ke Rusia 2018. Keberuntungan sepertinya berpihak kepada Panama. Pada menit 88, Roman Torres membawa Panama unggul 2-1 dan bertahan hingga laga berakhir.

Toh, kemenangan itu tak akan membuat Panama melenggang ke Piala Dunia 2018 andai AS menang. Faktanya, As secara mengejutkan kalah 1-2 di kandang Trinidad & Tobago. Hasil itu membuat AS tertahan dengan koleksi 12 angka. Sementara, Panama mendulang 13 poin.

Di satu sisi, Honduras pada saat bersamaan menang 3-2 atas Meksiko. Poin mereka menjadi 13, sama dengan Panama. Namun, Panama yang berhak lolos langsung lantaran memiliki agresivitas lebih baik. Honduras sendiri dengan 13 poin merebut tiket play-off dan akan menghadapi Australia untuk bisa tampil di Piala Dunia 2018.

Sementara, AS harus menangis karena gagal tampil di Piala Dunia 2018. Untuk play-off pun tim asuhan Bruce Arena itu kalah bersaing dengan Honduras.

Panama menjadi debutan kedua setelah Islandia di Piala Dunia 2018. Tim asuhan Hernan Dario Gomez itu tak memiliki tradisi apik di sepak bola. Di pentas Piala Emas CONCACAF, mereka juga belum pernah juara. Prestasi terbaik adalah runner-up pada 2005 dan 2013.

Hanya segelintir pemain Panama yang dikenal publik. Di antaranya adalah Gabriel Torres (striker Laussane-Sport/Swiss), Luis Tejada (Universitario/Peru), dan Alberto Quintero (Universitario/Peru). Selebihnya adalah pemain yang belum dikenal lantaran hanya berkiprah di CONCACAF.

Tak banyak pemain Panama yang berkiprah di Eropa. Satu-satunya yang masuk dalam tim utama hanyalah Jaime Penedo. Dia merupakan kiper klub Rumania, Dinamo Bucuresti.

Mungkin satu-satunya pesepak bola asal Panama yang hingga saat ini masih dikenal adalah Julio Cesar Dely Valdes. Hanya saja, saat ini dia sudah gantung sepatu. Dely Valdes sendiri sempat menjadi arsitek timnas Panama. Selama kariernya, dia pernah bermain bersama Cagliari (Italia), Paris Saint-Germain, dan Malaga (Spanyol).

Patut dinanti kiprah Panama di Rusia 2018. Terlepas dari itu, Panama memang layak mendapat ucapan selamat atas keberhasilannya lolos ke Piala Dunia untuk pertama kali. (Fajar/jpg)

Hasil Matchday Terakhir Pra-Piala Dunia Zona CONCACAF

Panama 2-1 Kosta Rika

Trinidad & Tobago 2-1 Amerika Serikat

Honduras 3-2 Meksiko

Klasemen Akhir Pra-Piala Dunia Zona CONCACAF

Meksiko – 21 poin (selisih gol 16-7)

Kosta Rika – 16 poin (selisih gol 14-8)

Panama – 13 poin (selisih gol (9-10)

Honduras – 13 poin (selisih gol 13-19)

Amerika Serikat – 12 poin (selisih gol 17-13)

Trinidad & Tobago – 6 (selisih gol 7-19)

*Meksiko, Kosta Rika, Panama – lolos langsung ke Piala Dunia 2018

* Honduras lakoni laga play-off melawan Australia