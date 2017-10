Apa yang Dilihat Pilot Saat Terbang dan Tidak Dilihat Penumpang

FAJAR.CO.ID – Anda mungkin sudah sering atau beberapa kali menikmati pemandangan indah di saat Anda bepergian menggunakan pesawat terbang melalui jendela penumpang.

Namun pernahkah terpikirkan oleh Anda pengalaman terbang macam apa yang dirasakan oleh para pilot saat mengendalikan pesawatnya?

Adalah hal yang logis apabila pilot memiliki pandangan terbatas ketika mereka terbang melintasi awan tebal dan hanya mengandalkan peralatan navigasi yang mereka miliki.

Namun, sekali lagi, pernahkah terbayangkan oleh Anda betapa menyeramkannya kondisi ini?

Inilah yang coba dibagikan oleh pilot Qatar Airways kepada dunia tentang pengalaman 30 detiknya ketika kokpit pesawat yang ia piloti harus melewati selimut awan tebal sebelum akhirnya melakukan pendaratan sempurna di Queenstown New Zealand Airport.

Simak video pengalaman terbang Kapten Sandeep Varma dalam postingannya yang viral ini:

This is what the pilot sees and the passengers do not see

During landing at Queenstown New Zealand Airport pic.twitter.com/fQa4yEwXTG

— Sandeep Varma (@Sandeepvarma787) October 6, 2017