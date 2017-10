Ekonomi SMESCO Ajak Mitra UKM Ikut Trade Expo Indonesia Editor



















JAKARTA – Pameran dagang internasional terbesar di Indonesia, Trade Expo Indonesia (TEI) 2017, kembali digelar. Kali ini event kelas dunia tersebut berlangsung sejak Rabu (11/10) sampai Minggu (15/10) di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang Selatan.

Pemeran TEI yang ke-32 kali ini ditargetkan menjaring 16.000 pembeli internasional dan 1.100 peserta pemeran. Acara ini juga akan menggunakan seluruh hall di ICE BSD dan setiap hall akan memamerkan jenis produk yang berbeda-beda. Karena itu, SMESCO Indonesia kembali meramaikan dan ikut kegiatan pameran perdagangan bertaraf internasional tersebut.

’’Acara pameran perdagangan terbesar yang bertaraf internasional itu menjadi kesempatan bagi kami untuk ajang promosi produk-produk berkualitas dari UKM yang bermitra dengan SMESCO,’’ ujar Emilia Suhaimi, Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha kecil Menengah (LLP-KUKM) Kemenkop dan UKM.

Menurut Emilia, SMESCO Indonesia mengajak sekitar 19 mitra UKM untuk mengikuti event TEI yang bertajuk Global Partner for Sustainable Resources tersebut. Di antaranya ada Nahdi Jewelry yang mengusung produk aksesoris, Al Abror (kuliner), Agustine Embroidery (home décor), Duo Baredek Songket (songket dan jumputan), hingga D’Arcadia (sepatu).

Emilia mengatakan, SMESCO Indonesia pada penyelenggaraan TEI di ICE, BSD City, membukabooth di Hall 3A nomor 26. Nah, produk-produk unggulan dari UKM Mitra SMESCO akan ditawarkan kepada para pengunjung dengan harga spesial.

’’Pihaknya berharap bahwa event bertaraf ini memberikan pengalaman kepada UKM mitra kami untuk mempromosikan produk unggulannya. Hal ini juga menjadi tujuan kami yang akan terus memasarkan dan mempromosikan produk unggulan dari mitra UKM dalam ajang pameran berkelas dunia,’’ paparnya.

Emilia menegaskan, produk-produk yang dipromosikan tersebut merupakan barang yang berkualitas. Apalagi, produk yang dibawa ke pameran tersebut sudah eksis dipasarkan secara permanen dengan ruang display produk yang terbagi menjadi tiga zona. Yaitu, Galeri Indonesia WOW, Rumah Desain, dan Paviliun Provinsi, yang seluruhnya berada di gedung SME Tower, SMESCO Indonesia.

Perlu diketahui bahwa tampilan dan zonasi produk akan tertata lebih baik dan menarik sesuai standar pameran internasional. Pada hall 1 pangan nusa, hall 2 ada furniture, furnishing, and craft. Sedangkan hall 3 ada fashion, craft, and creative product, hall 3A ada premium product dan kementerian atau lembaga, hall 5 ada strategic industries and BUMN Goes Export.

Selanjutnya, hall 6 dan 7 ada manufacturing product and service, hall 8 dan 9 mengenai food and beverages, terakhir hall 10 province premium product.

Mengusung tema Global Partner for Sustainable Resources, pameran ini menggambarkan kesiapan Indonesia menjadi mitra penyedia sumber daya yang berkesinambungan bagi pelaku usaha dunia. Selain pameran dagang, acara ini juga akan menyuguhkan berbagai kegiatan pendukung seperti Trade, Tourism and Investment (TTI) Forum, diskusi regional, kompetisi ekspor perusahaan start-up, hingga konseling bisnis. (*)